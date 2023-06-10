哈萨克斯坦驻西安总领事到访西安医学院

哈通社/西安/6月10日 —— 6月8日，哈萨克斯坦驻西安总领事馆总领事卡拉巴耶夫•佐齐汉、领事叶达等一行3人访问西安医学院，西安市委外事工作委员会办公室领事新闻处负责人李伟瑞、浐灞投资合作与商务局局长关洪涛陪同访问。

访问期间，西安总领事同西安医学院校党委书记刘岭会举行了会谈。

刘岭对佐齐汉总领事一行来访表示热烈欢迎，并简要介绍了学校的发展历史、办学模式、学科专业、国际化发展等整体情况。他表示，中哈两国是山水相连、命运与共的好邻居。他希望以总领事此访为契机，开启西安医学院与哈萨克斯坦医学院校、医疗机构之间的交流合作。

佐齐汉对西安医学院的诚挚邀请、精心安排和热情接待表示感谢，对该校的开放办学理念、医学教育模式表示赞赏与认同。他表示，西安历史文化悠久、地理位置独特、发展潜力巨大，将积极为西安医学院与哈萨克斯坦医学院校、医疗机构交流合作搭建平台桥梁，支持西安医学院与哈相关院校机构在人才培养、科学研究、卫生诊疗等方面开展务实有效的双边合作及人文交流。

佐齐汉一行还参观了临床医学院中尼友好拉吉姆医学实验室、基础医学部人体科学馆。

该校党政办公室、党委统战部、研究生处、临床医学院、基础医学部、第一附属医院、第二附属医院、第三附属医院、国际合作与交流办公室等部门负责人参加会见。