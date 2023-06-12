今天是哈萨克斯坦全国哀悼日

哈通社/阿斯塔纳/6月12日 – 根据哈萨克斯坦共和国总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫签署的总统令，6月12日被宣布为哈萨克斯坦共和国全国哀悼日。

哈萨克斯坦阿拜州«塞梅林场»6月8日突发山林火灾。虽然地方林业管理部门和紧急情况机构迅速调集人员进行灭火作业，但山火很快蔓延，超过了预期。

9日，紧急情况部门通报有3名护林员在救火作业期间殉职，另有11名护林员失去联络。当日，托卡耶夫总统责令紧急情况部部长尤里·伊林立即前往阿拜州直接负责现场指挥林火救援工作，并要求中央政府和阿拜州州政府向因公殉职的护林员家属提供必要的支持。

救援小组10日宣布晚发现11名失联护林员，确认失联人员已经全部遇难。同一日，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫签署命令，免去尤里·伊林的紧急情况部部长职务，并任命斯热穆·夏热普汗诺夫为新任紧急情况部部长，指示其负责指挥救援工作。

同时，托卡耶夫总统宣布将前往阿拜州进行视察。为此，托卡耶夫总统推迟来了原定于6月11~13日对越南的正式访问计划。

11日上午，托卡耶夫总统乘专机抵达塞梅市，随后转乘坐直升机，在新任紧急情况部部长斯热穆·夏热普汗诺夫等相关人员的陪同下，对火灾区域进行了空中视察。

当天，托卡耶夫总统与在林火救援任务期间因公殉职的护林员的家属和亲友等举行了会面，向后者致以沉痛的哀悼和慰问，并表示已经宣布6月12日周一为全国哀悼日。

托卡耶夫总统说：

-我向大家表示深切的哀悼。这对全国人民来说是巨大的悲剧。请坚强，我明白这是很重的悲痛。我已向政府下达了指示，以对您们提供全面的帮助。如果您对政府或对我有个人要求，请告诉我。 我们会满足所有要求。

托卡耶夫总统还强调指出，所有对这起悲剧负有责任的人都将被依法追究。

截至6月11日下午，塞梅林火火灾区域过火面积已经达到了6万公顷。哈萨克斯坦紧急情况部已调集300多台专业设备，1500名专业救援人员和11架灭火直升机在火灾区域执行灭火救援任务。

【编译：木合塔尔·木拉提】