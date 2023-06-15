托卡耶夫总统接见阿斯塔纳市长哈斯穆别克

哈通社/阿斯塔纳/6月15日 – 哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统15日在总统府接见了首都阿斯塔纳市市长杰恩斯·哈斯穆别克。

会谈中，市长向国家元首汇报了首都社会经济和基础设施发展情况。

根据市长的汇报，2023年前五个月，首都经济领域吸引的外来投资超过了4250亿坚戈，同比增长20%。全年计划完成25个投资项目的落实，预计可实现引资870亿坚戈并创造1800个工作岗位。

此外，总统还听取了关于首都居民住宅小区发展、危旧住房改造、社会设施建设、逾期未及时完工设施的监督、对中小企业的支持政策、新工作机会的开发以及城市面貌优化等问题的详细报告。

根据市长的报告，今年将完成约6000户优惠住房和16个合资房的建设。在交通基础设施建设方面，年内将完成链接独立大街的跨河大桥工程，同时将新增400辆城市公交汽车。

市长还向总统介绍了首都饮用水供应站(ССС-3)，热电站和天然气供热站项目的建设情况，以及城市景观美化工作的开展。

托卡耶夫总统在听取汇报后，就相关领域工作向市长下达了一系列具体的任务安排。

【编译：木合塔尔·木拉提】