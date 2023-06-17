总统出席国家库鲁尔泰第二届大会

哈通社/阿斯塔纳/6月17日--哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫17日在突厥斯坦市出席国家库鲁尔泰第二届大会。

此次会议的主题是《公正的哈萨克斯坦-诚实的公民》。

第二届国家库鲁尔泰大会的第一天，来自全国各地的代表就民族未来的紧迫问题进行了讨论。第二天，哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统出席会议并发表了讲话。期间，总统谈到了确定国家发展方向的想法和建议。

国家元首在发表的讲话中指出，在乌勒套州举行的首届大会之后，国家进行了宪法改革，这些变化巩固了建国的基础，并确定了长期的民主方向。他表示，建立公正的哈萨克斯坦不仅仅是部长和州长的职责，全社会都应参与其中。仅仅通过政治和经济改革来实现最终目标是不够的，最重要的是，每个公民的觉悟都需要被唤醒。 人民的世界观和生活态度应有所改变，否则，其他一切改革都是徒劳。

总统说，爱国、立德、爱学习、专精、俭朴、勤劳、忧国忧民之心等高尚品德应该居于首位。

-可以将具备所有这些优点的人形容为«诚实的公民»。 事实上，我们所说的公正的哈萨克斯坦由诚实的公民创造，这些都是非常密切相关的概念。忠于祖国和家庭，是常识也是道德的行为。靠诚实的劳动获取正当收入的人将取得成功，并收获尊重。 有道德的人不会做不公正的事。如果各个领域都以诚实为主，就能建立一个公正的社会，不会允许腐败，能够做出符合国家利益的决定。 简而言之，社会上所有美好都始于诚实。 因此，公正的哈萨克斯坦和诚实的公民概念应始终作为国家支柱的双重价值观并存。-托卡耶夫总统说。

会议由国务顾问兼国家库鲁尔泰副主席叶尔兰·卡林主持召开，数名大会成员发表了讲话。

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【编译：阿依波塔】