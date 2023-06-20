哈萨克斯坦外交部部长访问白俄罗斯 共商推进双边互动

哈通社/明斯克/6月20日--19日，哈萨克斯坦政府副总理兼外交部部长穆拉特·努尔特列吾应邀对白俄罗斯共和国进行了正式访问。

访问期间，穆拉特·努尔特列吾受到了白俄罗斯总统亚历山大·卢卡申科的接见。卢卡申科总统强调了两国在双边和多边国际区域组织框架内富有成效的互动。他表示，两国合作的战略水平已经得到确认。他请穆拉特·努尔特列吾转达他对哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的良好祝愿和真诚问候。

穆拉特·努尔特列吾向卢卡申科总统介绍了两国关系的现状和发展前景。

同日，穆拉特·努尔特列吾还与白俄罗斯外交部长谢尔盖·阿列伊尼克举行了会谈。

双方讨论了与两国互动有关的广泛议题，对扩大经贸和投资关系给予特别关注。双方全面回顾了在机械工程、建筑、农工综合体等领域联合项目实施进展，并同意积极协助推进相关项目的落实。

-白俄罗斯是哈萨克斯坦的重要经济伙伴。牢固的传统友谊、共同的历史回忆以及密切的文化人文合作将两国人民紧密联系在一起。两国之间的政治对话日益密切。-穆拉特·努尔特列吾说。

双方在会谈中满意地注意到双边贸易的积极增长，去年年底已超过10亿美元，比2021年增长了18.5%。两国工业合作也在蓬勃发展，建筑、工程、农业和其他领域的联合项目正积极推进。

两国外长就国际和地区热点问题进行了深入交流，并达成一致意见，将在联合国、集安组织、欧亚经济联盟、独联体等国际组织内进一步加强互动。

双方还就加强教育、科学、文化、医疗和体育领域的合作进行了意见交流。

双方对会谈成果表示满意，并表示相信两国合作将进一步深化。

作为访问活动的一部分，穆拉特·努尔特列吾向胜利纪念碑敬献了花圈，并参观了白俄罗斯卫国战争博物馆。