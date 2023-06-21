泰坦尼克探险潜水器神秘失踪 搜救人员检测到水下噪音

哈通社/阿斯塔纳/6月21日 —— 据中新社消息，一艘搭载5人的深海潜水器18日在加拿大东南部海岸外的水域神秘失踪，该潜水器失联时正要对泰坦尼克号残骸进行水下探险旅游。目前搜救工作仍在进行中，美国海岸警卫队21日表示，一架加拿大军用飞机在搜索区检测到水下噪音。

据报道，美国海岸警卫队在社交媒体推特上写道，一架加拿大P-3海上巡逻机“在搜索区域检测到了水下噪音”。随后，搜救人员利用水下机器人搜索该区域。目前为止，没有搜索到目标，但搜救仍将继续。

美国海岸警卫队表示：“P-3飞机的数据已与美国海军专家共享，以供进一步分析，在未来的搜救计划中也将予以考虑。”

另据美国有线电视新闻网(CNN)报道，根据20日的一份内部备忘录，搜救人员每隔30分钟就会听到“砰砰”声。后续更新的信息称，“声音反馈”表明“(失踪人员)仍有幸存的希望”。

美联社称，尽管美国海岸警卫队并没有详细说明，搜救人员认为这些噪音可能是什么，但它为潜水器上失踪的人们带来了一线希望。据报道，即使在最理想的情况下，该潜水器也会在当地时间22日上午耗尽氧气。

此前报道，当地时间6月19日，一艘对泰坦尼克号沉船处进行深海探险的小型潜水器于18日与水面失去联系。美国海岸警卫队证实，潜水器在加拿大纽芬兰和拉布拉多省圣约翰斯以南约700公里处下潜约105分钟后失联。事发海域水深约4000米。

潜水器上共有5人，分别是58岁的英国富豪、知名冒险家哈米什·哈丁、巴基斯坦商人沙赫扎达·达伍德和他19岁的儿子、法国潜水器驾驶员保罗-亨利·纳戈莱特，以及“海洋之门”勘探公司的首席执行官兼创始人斯托克顿·拉什。