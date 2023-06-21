哈萨克斯坦总理和德国总统出席氢能生产厂试钻启动仪式

哈通社/阿克套/6月21日 —— 据总理官网消息，哈萨克斯坦政府总理阿里汗·斯马伊洛夫和德国总统弗兰克-瓦尔特·施泰因迈尔21日在阿克套共同出席“绿色”氢能生产厂试钻启动仪式。

据了解，该项目在瑞典-德国Svevind公司和欧洲理事会主席夏尔·米歇尔去年对哈萨克斯坦进行访问期间签署的投资协议框架下得到实施。根据该项目，计划在曼格斯套州建设发电量为40吉瓦的太阳能和风能发电站。根据结果，每年将生产200万吨“绿色”氢能或 1100 万吨“绿色”氨能。

地质钻探的启动意味着该项目的开发进入了一个新的阶段——为地下岩石的深入分析和后续阶段的开发获取重要信息提供了条件。得益于整个项目，哈萨克斯坦将提高向欧洲和亚洲市场供应大量氢能或氨能的能力，并加快国家经济向环保方式的转型。

Svevind公司总裁沃尔夫冈·克罗普表示，在世界上，还没有实施过如此规模的“绿色”氢能生产项目。

此外，参观企业工作区期间，与法国工程技术公司Technip Energies旗下咨询公司Genesis签订了进行初步设计和勘察工作（预 FEED）的协议。这些研究有助于做出重要的技术决策并详细规划工厂建设。【编译：小穆】