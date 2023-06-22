国家元首观赏大型历史话剧《术赤汗》首映

哈通社/阿斯塔纳/6月22日 – 总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫22日晚在首都以库阿尼什巴耶夫之名命名的哈萨克国家学术音乐剧剧院，与众多观众共同欣赏了话剧《术赤汗》的首映。

这部大型历史话剧分为上下两部分，分别是《上部：成吉思汗奥尔达》与《下部：哈萨克奥尔达》。该剧围绕着一代天骄成吉思汗与其长子术赤汗之间的关系，生动全面的展现了两代草原帝国君主治国方略及其各自人生的不同阶段。

剧中着重塑造了术赤汗凝聚钦察草原突厥各部部众人心，在乌鲁套建立起汗庭——术赤奥尔达，并最终造就了未来的哈萨克国家的光辉形象。

话剧《术赤汗》由著名作家、戏剧家杜曼·拉玛赞担任编剧，并由哈萨克斯坦功勋人士波拉特·乌扎科夫担任导演。

在欣赏了整部作品后，托卡耶夫总统与演职人员及作者们进行了交谈。

托卡耶夫总统对全体剧组成员说：

- 诚挚的向诸位表示祝贺！这是一部非常棒的作品。事实上，该剧的主题非常重要，也具有话题性。我认为，我国人民需要这样的作品。剧作的台词和语言都写的非常好，演员们的表演同样出色。在当下，我们有必要做好对我国历史、历史价值观的宣传。有些人到处传播所谓哈萨克人没有历史、没有国家观念，不曾建立过自己的国家政权的言论。这种行为，显然是企图歪曲哈萨克的历史。祝愿你们的艺术成就更上一层楼，愿大家平安幸福。

托卡耶夫总统还表示，他已经批准了将哈萨克国家学术音乐剧剧院提升至国立地位的决议。相关的总统令将于10月在共和国日期间正式发布。

【编译：木合塔尔·木拉提】