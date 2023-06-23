托卡耶夫总统向中亚国家-俄罗斯安全会议秘书首次会议致贺词

哈通社/阿拉木图/6月23日 —— 据总统府新闻局消息，中亚国家与俄罗斯安全会议秘书首次会议23日在阿拉木图举行，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫发表视频讲话。

总统在视频贺词中表示，当前形势下，本地区最重要的任务是维护稳定、加强安全。 与此同时，需要有效的风险预测、快速制定预防措施以及高质量的新综合方法。

-当前形势下，维护地区稳定、加强边境安全是本地区最重要的任务。我们在2022年10月在首都举行的中亚和俄罗斯国家元首首次会议上讨论了这个问题。安全问题是我们最主要的相互合作领域。此次会议主要就有效的风险预测和早期快速制定预防措施等议题进行审议。-托卡耶夫总统说。

-有必要利用混合方法和信息技术，建立专门的机制来应对破坏该地区局势稳定的企图。-他说。

托卡耶夫指出，该会议将有助于制定这方面的具体方法和决定。

哈萨克斯坦总统还表示，应着重关注打击与贩毒紧密相关的国际恐怖主义、跨境犯罪团伙和极端宗教团。

-在这方面，中亚区域打击非法贩毒信息协调中心等机构应发挥决定性作用。该中心的潜力尚未完全开发。此外，该地区的安全风险与阿富汗局势密切相关。改善国家社会经济状况的相关措施可以在正在阿拉木图建立的联合国区域中心的活动框架下实施。总之，我认为现阶段在地区安全领域扩大信息交流、加强协调的个别措施还不够。时间需要形成高质量的综合新方法。我相信，这次会议将为此打下良好的基础。-托卡耶夫总统说。

【编译：小穆】