叶尔兰·霍莎诺夫：国际政治改革将持续推进

哈通社/阿斯塔纳/6月29日---哈萨克斯坦马吉利斯（议会上院）议长、阿玛纳特党主席叶尔兰·霍沙诺夫今天在地方议会阿玛纳特党籍议员全国论坛上表示，国内的政治改革将持续推进。

-我国拥有3000多名地方议会议员，其中2500位议员——也就是全体地方议会议员的75%——今天在此相聚。我相信这样的会议将加强权力部门之间的联系，并为共同做出具有建设性的决策开辟道路。论坛的主要目的是共同、公开地讨论国家和社会所面临的、人民群众普遍关心的尖锐问题，并寻求解决方案。这是时代所需。-叶尔兰·霍莎诺夫说。

霍莎诺夫还谈到了世界地缘政治经济局势。

-在当前动荡的时期，国家元首启动了前所未有的制度变革。虽然带有一定的风险，但这是健全、更新国家管理体系并使其现代化的唯一且最迅速的方法。哈萨克斯坦人民深刻理解并支持这些变革。更重要的是，国家元首提出的改革倡议正在取得成效。各个领域都展现出进步。在过去的一年中，我们成功举行了决定国家命运的五项政治进程。政治改革已成为所有改革的坚实基础和国家未来发展的保障。我们将不会偏离这条道路。-霍莎诺夫说。

各级地方议会阿玛纳特党籍议员全国论坛正在阿斯塔纳举行。