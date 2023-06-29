政府总理出席阿玛纳特党籍地方议会议员全国论坛 介绍国内经济发展态势

哈通社/阿斯塔纳/6月29日--哈萨克斯坦政府总理阿里汗·斯马伊洛夫今天出席在首都举行的阿玛纳特党籍地方议会议员全国论坛，并向与会者介绍了国内经济发展态势。

阿里汗·斯马伊洛夫指出，目前国内经济已经适应了不利的外部环境，走上了一条可持续发展的道路。去年，国内经济增长了3.3%。

他表示，国内保持正常运行的中小企业数量增长了27%。中小企业的就业人数增长了18%，达410万人，中小企业在国内经济中的占比从33%增至36.5%。

-由于我们采取的有效措施，今年经济保持了稳定发展态势。今年前五个月，国内生产总值实际增长了4.5%。所有主要经济领域都呈现出了积极的发展态势。-阿里汗·斯马伊洛夫说。

据他介绍，建筑业实际增长12%，贸易实际增长10%，通讯行业实际增长9%，交通行业实际增长7%，制造业实际增长3.3%。

-经济增长与投资增长密切相关。今年前五个月，固定资产投资实际增长了17.2%。预计今年经济增长将保持在4.5%至5%的区间内，并且在中期至少将达到6%。-阿里汗·斯马伊洛夫指出。

阿里汗·斯马伊洛夫同时表示，稳定食品价格已成为中央政府和地方政府的首要施政目标。目前正在采取一系列举措，努力确保通货膨胀控制和降低目标得到落实，包括与农业生产者签订远期合同，积极发挥稳定基金在食品领域的作用，建设蔬菜储存基地，加强反垄断和外贸监管措施等。

-通过不断努力，今年5月，年度通胀率已从21%放缓至15.9%。现在，政府面临着在年底前将其减半的任务。-政府首脑表示。

阿里汗·斯马伊洛夫强调，政府工作的重点是全面贯彻落实国家元首竞选纲领和阿玛纳特党选举大纲。

-这些纲领性文件的有效实施将有助于提高广大民众生活水平。我们有信心且拥有充分资源实现既定的目标，这也需要地方议会积极参与。-他说。

【编译：阿遥】