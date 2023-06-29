托卡耶夫总统向一批海外哈萨克媒体致感谢状

哈通社/阿斯塔纳/6月29日 – 6月28日是哈萨克斯坦大众媒体工作者职业节日。在这一属于媒体记者们的节日之际，哈萨克斯坦共和国总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫向境外的哈萨克文媒体发去了感谢状。

在感谢状中，托卡耶夫总统写到：

- 诚挚的感谢你们在海外坚持以哈萨克文发展新闻传播工作，为海外哈萨克同胞保持和传承母语、维持族群认同做出的杰出贡献！

值得一提的是，哈萨克斯坦同胞基金一直与海外各国哈萨克文传媒机构保持了良好的联络。

在全球多个国家，许多哈萨克媒体人建立了大大小小的哈萨克文传媒机构，坚持以哈萨克文为载体，传播新闻和文化信息，推动哈萨克文的现代化发展，维持当地同胞的文化和族群认同。

此次获得哈萨克斯坦总统感谢状的海外哈萨克文媒体人士名单如下：

叶尔托利恒·盖内图拉——Kazakh Eli杂志总编辑（伊斯坦布尔·土耳其）

《鄂木斯克哈萨克人》杂志社——《鄂木斯克哈萨克人》杂志社全体成员（鄂木斯克市·俄罗斯联邦）

阿尔卡勒克·苏力坦诺夫——《舒斯基晨星》报社哈文部编辑（阿尔泰共和国·俄罗斯联邦）

古丽达娜·娜仁别托娃——《凯尼梅赫晨光》总编辑（纳瓦伊州·乌兹别克斯坦）

古拉姆扎克尔·尤苏波夫——《光明之路》报社总编辑（乌兹别克斯坦）

沃米尔别克·哈拜吾勒——Kaznews.mn新闻网总编辑（乌兰巴托·蒙古国）

高哈尔·沃玛尔汗诺娃——伊朗《哈萨克广播电台》编辑（伊朗）

【编译：木合塔尔·木拉提】