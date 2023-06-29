托卡耶夫总统会见卢森堡外长

哈通社/阿斯塔纳/6月29日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫29日在总统府会见到访的卢森堡大公国外交和欧洲事务大臣让·阿瑟伯恩。

托卡耶夫总统欢迎卢森堡外长的到访，并表示他的此次访问将为进一步推动双边合作关系发展带来新的机遇。此外，哈萨克斯坦总统回想起了在第77届联合国大会框架下同卢森堡总理格扎维埃·贝泰尔举行的会谈。

- 当时，我们就哈萨克斯坦和卢森堡之间发展互利伙伴关系的长期前景进行了一次非常成功和有意义的对话。哈萨克斯坦尊重贵国和贵国人民。我们相信相互合作关系的未来。-托卡耶夫说。

会谈中，双方就交通物流、数字化和绿色能源，以及阿斯塔纳国际金融中心框架下的相互协作前景进行了讨论。

-今天上午，我们签署了相互谅解备忘录。卢森堡国际货运航空公司（Cargolux）当前每周对哈萨克斯坦执行21架次航班。与此同时，卢森堡是多式联运枢纽。因此，阿斯塔纳国际机场对我们来说是非常重要的站点。我很感谢卢森堡公司能够实施这个大型联合项目。我们还同数字发展、创新和航空航天工业部签署了第二项备忘录。-阿瑟伯恩说。

卢森堡外长指出，两国之间的合作关系得到了高速发展。

最后，双方还就国际和区域议程热点问题交换了意见。