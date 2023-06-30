托卡耶夫总统主持召开内务部部委扩大会议

哈通社/阿斯塔纳/6月30日 – 国家元首哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫30日在首都主持召开了内务部部委扩大会议。总统办公厅及国家机关负责人、内务部部委成员及主要隶属机构负责人、各州警局负责人、各地区监狱系统负责人等出席会议。

托卡耶夫总统在会上发表了讲话，着重强调指出，内务部作为维护社会法律秩序，打击违法犯罪活动的主体机构，在国家管理体系中发挥着非常重要的作用。

- 警务人员的工作并不轻松，这一点很清楚。经常需要没日没夜的开展工作，而且还需要直面危险。一名警员需要非常强健的体魄和坚毅的意志力，才能胜任经常需要保持24小时待命的工作状态。遭遇危险的人最先想要求助的对象，就是警察。对于我国公民而言，诸位就是国家权力机关的象征，他们相信你们会保护他们不受到危害。正因如此，诸位无时无刻都肩负着巨大的责任。- 托卡耶夫总统说。

国家元首认为，警察应该成为受到人民尊重的职业之一。也正因如此，当下对整顿内务机关的工作予以了高度重视，并正在将服务模式引入到警务工作之中。

- 正在采取具体的措施落实«贴近群众的警察»原则。这一进程不能被中断，同时也不能止步于试点项目期间取得的那些成果。实话说，警务工作中的服务模式目前还停留在专家论证当中，从社会代表和普通公民层面尚未得到有效的反馈。这意味着国民仍然没有看到和体验到这一变革的实际表现。此外，庭审前调查工作方面也没有得到关注，这也是司法体系公共服务领域的特殊部分。- 托卡耶夫总统说。

国家元首在讲话中，对当前社会上普遍存在的诈骗问题予以了关注。

- 当下，我国不少公民都遭遇了诈骗犯罪的侵害。因此，执法机构必须开展针对诈骗犯罪的系统性打击工作，同时不能给此类犯罪分子以任何姑息和轻判，因为诈骗犯罪对公民们造成的损失是非常严重的。比方说，就在最近，一家旅行社欺骗了一群守法公民，谎称为他们办理了朝觐的合法手续并把他们送去了沙特，结果这些无辜的受害人现在被困在了沙特的拘留机构当中。这样的诈骗集团，正在对我国公民的身心健康状况、财产安全以及我们国家的国际声望带来严重的负面影响。在这些案件当中，当然也存在人们法律意识淡薄的因素。现在国家层面，也就是外交部方面当然要全力的为他们提供帮助，而内务部则要将诈骗集团的所有成员绳之以法。要想建立一个公正的社会，像这样的问题必须得到妥善的解决。- 托卡耶夫总统说。

国家元首在讲话中指出，警方高层代表应该经常性的前往大学、学校当中，向青年人群正确的传播法制知识，尤其是违法行为会带来的后果。

- 遗憾的是，我们的年轻人当中现在广泛存在着法律意识淡薄的情况，换句话说，就是不懂法，不了解遵守法律的重要性。这种法律意识淡薄的后果，将是非常严重的。在每一次的会议上，我都在不断地重申一点，即法治和基于法治的社会秩序，是公正社会的基础。警务工作者们，有义务将这一朴素的概念，正确的传达给所有公民，特别是年轻人们。- 托卡耶夫总统说道。

托卡耶夫总统在讲话中表示，我国公民一贯对执法机关赋予信任，相信权力机构的代表们会在公民们的合法权益受到侵犯时，及时的制止犯罪、恢复公平公正、惩治罪犯并帮助回公民们追回损失。因此，内务机关应该高度重视对公民申诉的快速处理，确保相关流程的专业化程度。

- 不过积压的大量投诉显示出执法机构在这一问题的处理方面存在着很多不足之处。我们的公民们常常快踏烂了一些官方部门的门槛，也得不到正确的回应，寻求不得真相。因此，在我的指示下，组建了执法体制改革委员会，制定了《完善刑事和刑事诉讼立法》法案。这份文件对于促进调查员和侦探的工作是必要的，其主要目标是将他们从繁杂的程序和文书工作中解放出来。归根结底，这一切都是为了帮助那些寻求帮助的公民。通过消除官僚主义，警察就能节省出时间和精力，有更多机会解决公民的紧迫问题。公民们需要的是实际的解决问题，而不是给他们看那些枯燥的统计数字。服务模式的正在于此。其基本做法应纳入警务工作的各个方面和领域。- 国家元首说。

总统还在讲话中，谈到了家庭暴力问题。国家元首强调指出，要对家庭暴力行为予以零容忍，并且要将预防家庭暴力的措施放在首位。

- 关于家暴的统计结果无法令人满意。最近两年当中，有300人因为家庭暴力事件而失去了生命，与家暴有关的878起重伤和808起中等程度伤害案件被记录在案。共有3.7万多人因家暴行为而被除以行政处罚。为了整顿这一问题，必须采取有效的预防机制。在这方面，基层派出所将能够发挥关键作用。只要能够及时采取措施，大多数在家庭和家庭纠纷中犯下的犯罪行为是可以预防的，也就是说，我们会拯救某人的生命和健康。实践经验证明了这一点。- 国家元首说。

托卡耶夫总统认为，道路安全问题是执法机关必须予以高度关注的另一个重要领域。他指出，过去三年间，我国交通事故数量增加了 9%，有6 500人因交通事故死亡，5.5万人不同程度受伤。

总统指出，事故频发表明，当前我国道路基础设施的安全水平跟不上汽车数量的增长，同时行人和驾驶员的道路安全意识教育工作也存在着一些缺失。

他还表示，从国外以各种手段流入哈国的二手机动车，也进一步加剧了这方面的问题。总统强调，由于过去部分授权机构的肤浅决定，导致许多在国外牵涉法律问题的车辆被大量进口到哈国，而驾驶此类车辆的司机又常常做出违反交规的行为并借助外籍牌照等因素逃避处罚。内务部在这方面存在着失误，现在必须予以纠正。

同有组织犯罪行为的斗争，是托卡耶夫总统高度关注的另一个问题。托卡耶夫总统强调指出，国内发生的事件以及我们周围地缘政治空间的态势表明，与有组织犯罪集团进行毫不妥协的斗争非常重要。

- 必须彻底的杜绝与有组织犯罪集团的成员进行暗中交易、相互勾结、«眉来眼去»的可能性。阿拜曾经说过：«我养了一条狗，结果它长大后咬了我的腿；我教会了一个人怎样开枪，结果他用枪朝我射击»。最近的事件证明，被姑息的犯罪分子最终会反抗国家和守法的公民，提出政治要求，并尝试实现自己的不法诉求。- 托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统在讲话中强调，唯有严格遵守法律和秩序，国家才会发展繁荣。这一点不仅适用于守法公民，也适用于执法机关自身。他着重重申，执法者在执法中必须严格的遵守法律法规的框架，尊重受罚者，在法律框架内与涉嫌违法者进行对话，并严格的在开展执法行动的过程中杜绝任何酷刑及不合法的侦查手段。

总统指出，唯有在日常工作中遵循这些要求，公民对警察的信任才会增加。

总统同时表示，作为社会秩序的维护者，警察同样也应该得到公众的尊重。对执法人员的合理执法采取不服从甚至对警员动用武力威胁的行为，是完全错误的。采取这种违法行为必须得到惩处。目前在社交媒体上有很多关于警方的视频，其中不乏一些刻意挑衅的行为。总统表示，无论何时，警方都应该保持克制，避免粗鲁的行为，确保得体的言行举止。

总统在结束讲话时指出，国家高度重视内政机构的工作。他谈到了过去三年采取的具体措施，包括提升警员工资以及增加住房补贴等。托卡耶夫总统表示，国家每年都在拨出资金，引进新的技术装备，改善警务人员的物质技术基础。

内务部部长玛拉特·阿赫梅特詹诺夫在大会上发表了讲话，就预防和打击吸毒、人口贩卖、家庭暴力等社会问题和犯罪的措施，以及执法机构正在进行的改革进程等进行了汇报。

此外，阿斯塔纳警察局局长马拉特·托列巴耶夫、阿拉木图警察局局长阿热斯坦哈利·扎帕罗夫、卡拉干达州警察局局长桑扎尔·阿德罗夫等也分别在会上作了报告。

【编译：木合塔尔·木拉提】