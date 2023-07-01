政府总理主持召开欧亚开发银行理事会例会

哈通社/阿斯塔纳/7月1日--政府总理阿里汗·斯马伊洛夫于6月30日主持召开了欧亚开发银行理事会例会。会议审议了过去一年的工作成果，并讨论了当前的热点问题。

欧亚开发银行董事会主席尼古拉·珀德古佐夫表示，2022年该银行进一步巩固了作为欧亚大陆重要发展机构的地位，并通过大幅增加项目投资来证实了这一点。去年，投资组合总规模达到134亿美元，签署的新项目总额达到25亿美元，这一记录大大超出了预期。银行推动的旨在改善成员国民生的项目总数达到了273个。

阿里汗·斯马伊洛夫指出，欧亚开发银行在去年做出了出色的工作。然而，在进一步实施相关项目的过程中，应特别注意风险管理和维护银行的信用评级。

-投资规模较上一年增加近10亿美元。目前，投资组合规模仍在持续增长。欧亚开发银行应继续致力于可持续发展，并为参与国项目提供相应的融资服务。- 阿里汗·斯马伊洛夫表示。

据悉，关于在成员国之间重新分配股本的决定已于6月28日执行完毕。其结果是，对俄罗斯在实收股本构成比例进行重新分配，其股份从66%降至44.8%，而哈萨克斯坦的股份则从33%增至37.3%。

此外，理事会还收到了一份关于与乌兹别克斯坦进行加入欧亚开发银行谈判的报告。

会议指出，扩大成员将使银行能够降低潜在风险，并探索启动新的一体化项目的可能性。

【编译：阿遥】