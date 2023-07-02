今天是哈萨克斯坦外交工作日

哈通社/阿斯塔纳/7月2日 -- 7月2日是哈萨克斯坦外交工作者的职业节日。

1992年7月2日，独立哈萨克斯坦外交部正式成立。也就是在这一天，哈萨克斯坦总统签署了《关于哈萨克斯坦共和国外交部》、《关于哈萨克斯坦共和国大使馆》和《关于哈萨克斯坦共和国特命全权大使主要工作任务和职权》法案。

2009年7月1日，根据《关于就1998年1月20日签署的哈萨克斯坦共和国职业和其他节日对第3827号总统令进行补充和修改》法令，每年的7月2日被正式的设定为哈萨克斯坦外交工作日。

在去年庆祝外交工作日30周年的庆典上，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫指出，这一节日恰逢我国迈向建设新哈萨克斯坦的全新阶段。

- 作为一个积极参与区域和全球进程的稳定和平的国家，哈萨克斯坦在国际上一贯享有享有盛誉。 我们的外交官们自我国独立的第一天起，就一直在国际舞台上保护我们国家的利益。 在当前地缘政治不稳定的情况下，你们为加强哈萨克斯坦在全球的地位、发展对外合作做出了巨大贡献。- 托卡耶夫总统说。

不久前，国家元首在总统府与德国总统施泰因迈尔会谈时也表示，哈萨克斯坦愿在国际事务中积极斡旋，支持通过外交手段解决争端。他强调，哈萨克斯坦始终认为，和平解决争端有利于世界各国人民的发展，并愿意、且一直在为世界上许多争端提供对话的平台。

【编译：木合塔尔·木拉提】