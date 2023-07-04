政府总理主持召开数字化委员会例会

哈通社/阿斯塔纳/7月3日--据总理官网消息，哈萨克斯坦政府总理阿里汗·斯马伊洛夫于2日主持召开了数字化委员会例会。

农业部部长叶尔波勒·卡拉舒科夫报告称，今年年初农业部启动了国家统一补贴信息系统，该系统取代了饱受农民批评的类似私营平台。

政府总理强调农业部应认真考虑阿塔梅肯企业家联合会关于进一步改进该平台功能的意见建议，并要求各地方政府确保及时转移用于补贴的资金。他还强调，哈萨克斯坦太空之旅门户网站上的农业用地数字化进程必须在年底前完成。

数字发展、创新和航空航天工业部部长巴格达特·穆辛报告了矿产资源开采者统一平台“minerals.gov.kz”商业运营情况。该平台是根据国家元首的指示开发的，并从今年6月开始投入使用。潜在的矿产资源开采者（投资者）可以通过该平台获取申请区域的完整数据，包括现有基础设施、矿产资源地质研究、现有协议范文以及地质和地球物理数据等。

会议还审议了环境和自然资源国家数据库建设问题。生态和自然资源部部长祖里菲娅·苏莱曼诺娃表示，已经以试点模式推出了互动地图，该地图显示排放自动监测系统数据、垃圾填埋场和固体废物收集点作业信息以及大气空气质量信息等。

该平台预计将实时收集和分析各种环境信息，以便进行快速决策和采取行动。计划在2023年12月投入试运行，并在2024年上半年投入商业运营。

【编译：阿遥】