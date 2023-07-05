托卡耶夫：要客观公正的评价纳扎尔巴耶夫的功绩

哈通社/阿斯塔纳/7月5日 – 哈萨克斯坦共和国总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫7月5日出席在首都阿斯塔纳举行的友好城市市长论坛并发表讲话时表示，应该客观、公正的对努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫的功绩做出评价。

托卡耶夫总统在讲话中表示，阿斯塔纳市的建立在独立的哈萨克斯坦共和国历史中，始终具有非常独特和重要的地位。

托卡耶夫总统说：

- 众所周知，迁都并不是一件轻松容易的事情。期间开展了许多宏大的工作。迁都的决定，实在非常复杂的情况下做出的，当时国家经济处于停滞状态，人民还没有完全的适应和理解市场经济。

国家元首强调指出，正是在这样一个艰难的时期，最高议会，以及首任总统努尔苏丹·阿比舍吾勒·纳扎尔巴耶夫在1994年7月6日，做出了将国家的首都迁移至阿克莫拉的决定。

- 首都正式的迁移是在1997年的12月10日。而就在距今25年前的5月6日这一天，阿克莫拉更名为阿斯塔纳。首都的编年史，与独立的哈萨克斯坦的历史紧紧的联系在一起。事实上，从地缘政治角度而言，做出迁都阿斯塔纳的决定是非常正确的一步。- 托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统表示，迁都可以说是决定了哈萨克斯坦人民未来命运的、非常及时和专业的重要决断。

- 首任总统的这项壮举，最终成为了一项国家理念。毫无疑问，这一决断完全的符合国家和人民的全体利益。正因如此，我们所有人，都应该对努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫在这一领域的功绩，做出客观和公正的评价。- 托卡耶夫总统说。

国家元首强调指出，在公正的哈萨克斯坦，必须坚持«白就是白，黑就是黑»的原则。换句话说，必须明确的区分什么是真理，什么是谎言。

- 这是攸关我国未来的问题。- 托卡耶夫总统说。

旨在庆祝阿斯塔纳25周年的友好城市市长论坛正在首都召开，国际会议吸引了友好城市市长、来自15个国家的知名专家、世界商界领袖、金融机构、政府和科学界人士、非政府和国际组织、本地和外国媒体的1500多名代表参会。

【编译：木合塔尔·木拉提】