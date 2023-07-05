托卡耶夫总统会见瑞士联邦委员会主席兼外长

哈通社/阿斯塔纳/7月5日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫5日在总统府会见到访的瑞士联邦委员会主席兼外交部部长伊尼亚齐奥·卡西斯。

托卡耶夫总统指出，两国之间的关系本着友好与合作的精神不断发展。此外，总统还祝贺瑞士驻阿拉木图荣誉领事馆的正式开馆。

-我们欢迎瑞士企业对哈萨克斯坦经济据有前途的行业进行投资。我认为，哈萨克斯坦政府和施泰德铁路公司之间签署的协议具有广泛的前景。因此，我们将特别重视该协议的落实。这将为双倍合作关系的发展带来新的动力。-托卡耶夫说。

总统还表示，瑞士是哈萨克斯坦在欧洲的主要政治和经贸合作伙伴，也是哈萨克斯坦主要20大贸易伙伴之一。此外，瑞士向哈萨克斯坦的投资总额达到了325亿美元，成为第三大投资国。

哈萨克斯坦总统还向瑞士联邦主席阿兰·贝尔塞致以热情的问候。

-双边贸易和投资是两国合作关系的主要方向。如您所说，若瑞士企业对贵国进行投资，这将有助于改革进程的有效落实和投资环境的进一步改善。-他说。

瑞士联邦委员会主席兼外长高度评价了双边合作关系现状，并表示愿意继续加深双边合作。此外，她还高度评价了哈萨克斯坦正在开展的大规模改革进程。

最后，双方还就两国在加工业、贸易和运输、汽车制造、农业、金融、数字化和教育领域联合投资项目落实问题进行讨论，并就国际和区域热点问题交换了意见。

【编译：小穆】