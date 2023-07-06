哈萨克斯坦担任上合组织轮值主席国优先事项发布会在北京举行

哈通社/北京/7月6日 —— 据哈萨克斯坦驻中国大使馆消息，哈萨克斯坦驻华大使馆与上海合作组织秘书处7月5日在北京共同组织了关于哈萨克斯坦担任上合组织2023-2024年轮值主席国优先事项的发布会。

上合组织成员国、观察员国和对话伙伴驻华大使和外交官、中国政府机构和主要智库代表以及来自中国和哈萨克斯坦媒体记者参加了此次发布会。

上合组织秘书长张明在致辞中强调，哈萨克斯坦独立这些年来成功实施了一系列具有战略意义的外交政策举措，涵盖了国际议程的所有领域。

张明指出，哈萨克斯坦之前担任上合组织主席国是历史性的，并相信托卡耶夫总统7月5日在上合组织元首理事会第二十三次视频会议上提出担任轮值主席国期间的六项重要事项将把上合组织下的合作推向新的发展阶段。

-我相信，哈萨克斯坦在担任上海合作组织轮值主席国期间将尽一切努力使该组织的实际协作达到新的水平，以保障我们各国人民的繁荣和福祉，-秘书长说道。

哈萨克斯坦共和国常驻上合组织秘书处代表努尔兰强调，自上合组织成立以来，哈萨克斯坦一直是积极的成员国，提出各种倡议、项目、文件和方案。

他详细介绍了哈萨克斯坦担任轮值主席国的主要优先事项：改革上合组织，将其转变为一个务实和有效的平台；保障上合组织地区的安全和稳定；扩大和深化经贸关系；加强能源合作；扩大数字领域的合作；加强生态领域的协作；深化文化和人文联系。

活动期间中国学术界和专家界的代表就哈萨克斯坦担任轮值主席国期间在上海合作组织框架下合作的前景和落实途径的问题深入交换了意见。

专家们一致认为，托卡耶夫总统在这次峰会上的讲话内容非常丰富和全面。他们希望各方和上合组织秘书处尽一切努力落实托卡耶夫总统在哈萨克斯坦担任上合组织轮值主席国期间提出的优先事项。

发布会最后，哈萨克斯坦驻华大使馆、上合组织秘书处和上合组织睦邻友好合作委员会签署了《联合行动计划》。

哈萨克斯坦计划在担任主席国期间总共组织80多次专家会议、论坛、部长级会议以及政治、经济、文化和人文领域的工作机制会议。

根据该计划将在哈萨克斯坦和中国共同增加举行约20次文化和人文活动。