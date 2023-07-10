哈萨克斯坦代表团参加欧安组织气候变化高级别会议

哈通社/阿斯塔纳/7月10日--哈萨克斯坦代表团参加了由欧安组织秘书长在维也纳主办的欧安组织气候变化高级别会议。

据生态和自然资源部透露，气候变化是当前时代面临的最大挑战之一，导致了更加频繁和严重的气候事件和自然灾害。

此次会议讨论了气候变化对世界安全与和平的作用，以及紧张局势和冲突对气候行动的影响。

哈萨克斯坦生态和自然资源部部长祖里菲娅·苏莱曼诺娃在会上强调，哈萨克斯坦全力支持欧安组织在气候变化方面的及时倡议。

她指出，哈萨克斯坦总统已签署批准了《哈萨克斯坦共和国2060年前实现碳中和战略》，积极推动引进绿色技术和项目，并在今年更新了国家自主决定贡献方案（NDC），增加了适应气候变化的新章节。

祖里菲娅·苏莱曼诺娃表示，哈萨克斯坦将继续积极开展能源安全和清洁技术领域的国际合作，并积极参与制定技术标准。这将促进最佳实践经验的交流和无碳技术的转让，汇集不同国家的科学成就，并有可能提高研发的质量、速度和效率。在此背景下，哈方呼吁在全球、区域和国家层面采取联合协调行动，以缓解和适应全球气候变化。

【编译：阿遥】