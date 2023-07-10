哈萨克斯坦驻俄罗斯叶卡捷琳堡总领事馆开馆

哈通社/阿斯塔纳/7月10日--据总理官网消息，哈萨克斯坦政府总理阿里汗·斯马伊洛夫抵已达俄罗斯叶卡捷琳堡市，开始对俄罗斯进行工作访问，并参加第十三届俄罗斯国际工业展览会（INNOPROM）。

访问期间，阿里汗·斯马伊洛夫首先出席了哈萨克斯坦驻叶卡捷琳堡总领事馆开馆仪式。哈萨克斯坦驻叶卡捷琳堡总领事馆旨在促进哈萨克斯坦各地区和俄罗斯联邦各地区之间的经贸、文化和人文合作交流，并提供领事服务。

新领事机构的活动范围将涵盖乌拉尔联邦管区全境，包括斯维尔德洛夫斯克州、车里雅宾斯克州、库尔干州、秋明州和彼尔姆边疆区。在该领事区内居住着超过9万多名哈萨克人，包括7千多名哈萨克斯坦留学生。

叶卡捷琳堡市是乌拉尔联邦管区的首府和最大城市，也是俄罗斯联邦境内发展最为迅猛的工业、科学、教育、运输、物流和金融中心之一。该市拥有多个学术和工业协会，工业生产活动以机械工程和金属加工为主。

政府总理阿里汗·斯马伊洛夫和俄罗斯斯维尔德洛夫斯克州州长叶夫根尼·库伊瓦舍夫为领事馆剪彩。

阿里汗·斯马伊洛夫指出，在乌拉尔联邦管区首府开设总领事馆将推动哈俄两国之间的友好合作关系进一步发展。

他表示，10年前，哈俄两国总统在叶卡捷琳堡签署了《哈俄二十一世纪睦邻友好同盟条约》，在此基础上，双边战略伙伴关系得以继续发展扩大。

阿里汗·斯马伊洛夫表示，目前，哈萨克斯坦各州市与俄罗斯联邦的大部分实体都建立了稳定的对话关系。在这方面，乌拉尔联邦管区在地理和经贸联系上都具有特殊重要性。

阿里汗·斯马伊洛夫表示相信，哈萨克斯坦驻叶卡捷琳堡总领馆将为促进两国之间的友好合作提供新的机会。

【编译：阿遥】