哈工业部长会晤中国发改委副主任 讨论跨境铁路项目和过境运输合作

哈通社/阿斯塔纳/7月11日--据工基发展部新闻处消息，在对中国进行工作访问期间，哈萨克斯坦工业和基础设施发展部长马拉特·卡拉巴耶夫与中国国家发展和改革委员会副主任丛亮进行了会晤。

双方讨论了一系列问题，包括中方对跨里海国际运输走廊货物运输的补贴措施、哈中第三条跨境铁路项目的实施，以及就52个工业项目举行两国工业和投资合作机制第20次会议等。

-目前，我们已经起草了发展跨里海运输走廊的协议草案，并计划不久将其交付中方进行进一步协商。此外，为了促进国际贸易发展，我们希望了解中欧沿线运输补贴的可能性。去年货运量的两倍增长证明了这一路线的潜力，哈萨克斯坦总统在访问西安时也提到了这一点。鉴于该路线的重要性以及对国际贸易发展的影响，我们希望中国能够继续给予合作和支持，-马拉特·卡拉巴耶夫说。

据报道，2023年1月至5月，跨里海运输走廊的货物出口量增长了2.2倍，石油产品出口增长了17倍，石棉出口增长了4倍，粮食出口增长了2倍。

此外，在访华期间，马拉特·卡拉巴耶夫还与相关组织和企业界代表进行了一系列会见。

【编译：阿遥】