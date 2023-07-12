哈通社/阿斯塔纳/7月12日——哈萨克斯坦国家石油天然气公司（KazMunayGas）11日就“胜利”近海项目的最新情况进行了说明。

KazMunayGas的战略重点是增加石油和天然气资源的准备工作，这意味着实施长期计划以增加碳氢化合物储量。该目标将通过地质勘探和现有油田的补充勘探来实现。

地质勘探始终存在一定的勘探概率，即始终存在因钻探低于预期水平而未能得到碳氢化合物储量、甚至获得干井的风险。根据全球统计数据，20-30%的成功率被认为是可以承担这种风险并进行投资的合适比例。

“胜利项目”是一项近海油气地质勘探项目，由“胜利运营有限公司”和“卢克石油哈萨克斯坦上游产品有限公司”共同实施，两家公司各占项目股份的50%。在项目启动之前，对地质勘探项目有效性的评估为20%。

为了实施地质勘探项目并明确其生产前景，卢克石油通过利差融资机制吸引了合作伙伴进行投资。利差融资机制意味着合作方在地质勘探阶段对项目进行100%的投资，并在未来生产阶段得到投资回报。如果地质勘探阶段失败，这些费用将不会得到补偿。

遗憾的是，在“胜利项目”的构造区探井中没有发现碳氢化合物储量，地质预测没有得到证实。然而，通过地质钻探，获得了该区域底层结构的更多信息，这对KazMunayGas的其他项目是有价值的。

【编译：阿遥】