托卡耶夫总统指示政府尽快解决曼格斯套州缺水问题

哈通社/阿斯塔纳/7月12日--据总统府新闻局消息，国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫高度关注曼格斯套州穆奈勒县居民缺乏淡水的问题，并已指示中央政府和州政府尽快解决此问题。

政府表示，缺水是该地区目前最严重的问题之一，尤其在夏季，问题更加严重。每天缺乏约7.72万立方米的饮用水。

穆奈勒县情况比较复杂。目前，由于“里海”海水淡化厂抽水机损坏急需维修，穆奈勒县供水量从1.3万立方米/天减少到到1万立方米/天。

针对这一情况，政府正在向穆奈勒县居民做出详细解释和说明工作。

同时，穆奈勒县也正在修建新的海水淡化厂，以逐步解决缺水问题。

考虑到人口不断增长，计划将“里海”海水淡化厂淡化能力提升至2万立方米/天，以达到每天4万立方米的饮用水供应量。

为此，政府已决定从储备金中拨款56亿坚戈。

穆奈勒县供水业务运营由国有企业“曼格斯套热能”负责。由于缺水，该企业目前只能按照配额通过输水管道向居民提供饮用水，同时，应居民要求通过运水车进行补给。

“里海”海水淡化厂产能扩大项目将有助于确保穆奈勒县境内各乡镇村庄和卡拉基亚县库里克乡居民获得持续供水，完全解决目前的缺水问题。

【编译：阿遥】