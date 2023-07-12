哈萨克斯坦二手房价格持续下降

哈通社/阿斯塔纳/7月12日 -- 哈萨克斯坦二手房市场价格再次下跌。

据哈国家统计局数据，6月份哈国住房价格下降0.5%，达每平方米48.69万坚戈。过去4个月中有3个月价格一直在下跌，5月价格没有变化。

也就是说，二手房自2月份以来就没有涨价。现在哈国住房每平方米的平均价格比年初下降2%，比上年增长1.9%。

据分析，6月份有六大城市二手房价格下降：科克舍套下降4.2%，阿克套下降2.5%，阿拉木图下降1.2%，奥斯卡曼、卡拉干达和库斯塔奈下降0.4%。

官方统计数据显示，只有塔勒德库尔干的价格上涨了1.1%，其他城市6月份二手房价格均无变化。

新建住房的价格正在上涨。上个月，新建住房价格上涨0.2%（年初以来上涨1.7%）。四个城市出现增长：塞梅增长2.8%、奇姆肯特增长2.1%、塔勒德库尔干增长1.4%、阿克套增长0.5%。

在科克舍套，1平方米新建住房的价格下降了3.1%。在其他城市，情况没有改变。

哈国新建住房每平方米的平均价格为48.69万坚戈。

分析人士指出，阿斯塔纳的新建住房比阿拉木图更贵，分别是每平方米58.74万坚戈和54.94万坚戈。

在哈国20个大城市中，有14个城市的新建住房比二手房便宜。6月下跌后，科克舍套成为哈萨克斯坦生活成本最低的城市之一。

【编译：木合塔尔·木拉提】