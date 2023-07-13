政府总理听取曼格斯套核能联合企业安全事故原因调查进展汇报

哈通社/阿斯塔纳/7月13日---据总理官网消息，哈萨克斯坦政府总理阿里汗·斯马伊洛夫于12日主持召开会议，听取曼格斯套核能联合企业和阿特劳炼油厂事故原因调查进展汇报。

据介绍，7月6日至9日，事故调查小组前往曼格斯套州和阿特劳州进行实地考察，还原事件来龙去脉。

此外，调查小组还对西部地区能源系统现状进行全面分析，并专门调查了阿特劳炼油厂外部供电可靠性问题。

这起事故事件表明西部地区能源系统的平衡预测和维修方案计划存在缺陷，导致哈萨克斯坦统一电力系统西部地区电力网络项目实施被推迟。

调查显示，阿特劳州和曼格斯套州地方电力站所，特别是曼格斯套核能联合企业，安全事故频现，这是由设备老化所引起的。

此外，Karabatan Utility Solutions有限责任公司新建燃气-蒸汽联合循环发电厂运行状况不尽人如意。而阿特劳炼油厂外部供电系统也存在严重缺陷。

认定失职官员责任工作仍在进行中。

阿里汗·斯马伊洛夫指示继续积极开展工作，全面调查事故原因，并制定详细严密的预防措施。

【编译：阿遥】