哈萨克斯坦政府发布薪酬调整政策，多个行业员工将受益

哈通社/阿斯塔纳/7月22日--政府总理阿里汗·斯马伊洛夫近日签署了《哈萨克斯坦政府关于调整公务员、国家预算拨款单位职工、官办企业职工薪酬制度的决议》。

根据文件，以下人员将得到加薪：

-除高等教育机构和后高等教育机构以外的教育组织教职工；

-在文化艺术领域具有特殊地位的高等教育机构和后高等教育机构教授、教师和管理人员；

-常设、半常识社会医疗机构、居家服务机构、暂居机构、就业中心管理人员和业务骨干；

-除医疗和药业雇员以外的公务员、国家财政拨款单位职工和官办企业雇员。

根据文件，上述类别职工工资将采用以下系数计算：

-从2022年1月1日起，系数为1.23；

-从2023年1月1日起，系数为1.45；

-从2024年1月1日起，系数为1.71；

-从2025年1月1日起，系数为2.0。

而国防部高等教育机构和后高等教育机构教师薪资按以下系数增加：

-从2023年1月1日起，系数为2.32；

-从2024年1月1日起，系数为2.74；

-从2025年1月1日起，系数为3.2。

该决议将于8月1日起正式生效，并适用于调整今年1月1日以来产生的雇佣法律关系。

【编译：阿遥】