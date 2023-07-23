哈萨克斯坦旅游景点目录将进一步扩大

哈通社/阿斯塔纳/7月23日--国内旅游景点目录将进一步扩大。

政务公开讨论网站公布的关于批准旅游产业地图的部长令草案显示，国内旅游景点目录得到了补充。

根据文件，计划将以下地点列入哈萨克斯坦旅游区名单：

阿拜州塔尔巴哈台国家自然公园；

阿拉湖阿拜州境内沿岸地带；

东哈州卡顿卡拉盖国家自然公园；

巴尔喀什湖卡拉干达州境内沿岸地带，包括巴尔喀什市和普里奥焦尔斯克市；

杰特苏州阿勒腾耶米勒国家自然公园；

巴尔喀什湖杰特苏州境内沿岸地带；

杰特苏州准噶尔阿拉套山国家公园；

阿拉湖杰特苏州境内沿岸地带；

阿拜州乔什卡勒湖度假区；

阿拜州阿拜-夏卡里姆陵墓群；

阿拜州吉德拜-波热勒国家历史文化纪念保护区阿拜博物馆；

阿克托别州喀尔尕勒水库度假区；

阿克托别州阿克托勒盖山脉；

阿克托别州巴尔恒沙地；

阿克托别州阿克库姆沙地；

阿克托别州喀斯克尔瀑布；

杰特苏州铁克勒市；

克孜勒奥尔达州汗和卓湖；

克孜勒奥尔达州霍尔赫特阿塔陵墓；

克孜勒奥尔达州喀姆斯特湖度假区；

克孜勒奥尔达州江阿库尔干泥疗度假区；

突厥斯坦州乌喀什阿塔麻扎和圣井；

突厥斯坦州拜德别克阿塔陵墓；

突厥斯坦州多玛拉克阿纳陵墓；

突厥斯坦州双母陵墓；

突厥斯坦州巴巴·图克拉斯陵墓；

突厥斯坦州伊斯哈克巴布麻扎；

突厥斯坦州阿克比凯希塔；

突厥斯坦州夏迈特依禅清真寺；

突厥斯坦州玛吉拉图特千年桑树林；

突厥斯坦州方舟纪念碑；

突厥斯坦州吉剌罕阿塔洞穴；

突厥斯坦州柯林谢克陶山脉；

突厥斯坦州萨雷阿尕什度假区；

突厥斯坦州阿克迈什特洞穴；

突厥斯坦州锡尔河-突厥斯坦国家自然公园；

突厥斯坦州阿克苏峡谷；

突厥斯坦州凯勒塔-马沙特峡谷；

突厥斯坦州卡拉套国家自然公园；

突厥斯坦州阿克苏-贾巴格勒国家自然公园；

乌勒套州乌勒套国家历史文化保护区；

乌勒套州术赤陵墓历史文化遗迹群；

奇姆肯特市希姆喀拉历史文化遗迹群；

奇姆肯特市易卜拉欣阿塔陵墓；

奇姆肯特市喀拉恰什阿纳陵墓；

奇姆肯特市穆尔艾力巴布陵墓；

奇姆肯特市赫兹尔塔；

奇姆肯特市阿布勒·阿齐泽巴布陵墓。