政府副总理召开儿童权益会议：加强协调保障儿童权益

哈通社/阿斯塔纳/7月23日--政府副总理兼劳动和社会保障部部长塔玛拉·杜伊谢诺娃就儿童权利专员迪娜拉·扎克耶娃提出的问题，与中央政府和地方执行机构代表举行了会议。

会上，杜伊谢诺娃强调了国家机构与儿童权利专员采取统一步骤和协调开展工作的重要性。针对扎克耶娃提出的每项建议，政府副总理都向相关政府机构下达了具体指示。

其中，将向困难家庭提供综合帮扶工作的协调问题交由就业和社会保障部门负责。同时，杜伊谢诺娃指示内务部与其他政府机构和地方政府共同研究立法问题，以确保流动小组能够早期发现处于困境中的家庭。

杜伊谢诺娃还指示数字发展、创新和航空航天工业部负责建立国家统一家庭、妇女和儿童援助网络。并责令教育部、劳动和社会保障部、卫生部、文化和体育部与地方政府和儿童权利专员共同审核国内所有儿童组织（包括康复中心、寄宿学校、儿童营地等），以便分阶段对其进行维修和升级改造。

另外，杜伊谢诺娃指示工业和基础设施发展部、教育部与各州政府共同解决在各州首府为孤儿和失去父母监护的儿童提供免费住房的问题。

杜伊谢诺娃特别强调了儿童安全保障问题的重要性。

【编译：阿遥】