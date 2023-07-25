政府总理主持召开会议讨论“乡村—国家的摇篮”项目实施进展

哈通社/阿斯塔纳/7月25日讯--政府总理阿里汗·斯马伊洛夫于25日主持召开政府会议，审议讨论“乡村——国家的摇篮”项目的实施进展情况。

据国家经济部部长阿勒别克·库安特洛夫介绍，在6295个农村定居点中，已确定3500个村庄作为“乡村——国家的摇篮”项目的实施重点。全国90%以上农村居民居住在这些村庄。为推进该项目实施，今年共和国预算已拨款1982亿坚戈。

江布尔州州长努尔詹·努尔吉格托夫、巴甫洛达尔州州长阿塞恩·拜汗诺夫、乌勒套州别热克•阿布德哈里吾勒就“乡村——国家的摇篮”项目资金使用情况进行了汇报。

政府总理强调，在2019-2022年期间，全国范围内实施了3700多个社会基础设施和工程项目，共创造了约3.3万个就业岗位，涵盖了1000多个村庄。今年计划在800个居民点实施2000个项目。

然而，“乡村——国家的摇篮”项目旗下部分基础设施项目仍未投入使用，这成为一个紧迫的问题。政府总理指出，造成这一问题的原因在于财政资金的规划和使用效率低下、招标不及时以及监管不到位。

-采取措施促进地方有效利用财政资金非常重要。目前存在个别县市实施多个项目，而其他县市却没有一个项目，这种情况不能再继续下去。-阿里汗·斯马伊洛夫说。

政府总理指出，“乡村——国家的摇篮”项目是2027年农村地区发展理念框架内实现农村基础设施现代化的主要工具之一。

会议结束时，阿里汗·斯马伊洛夫强调必须确保“乡村——国家的摇篮”项目实施质量和时效性，并保障融资最大化。他强调要加强吸引私人投资，促进农村地区的发展。

【编译：阿遥】