哈萨克斯坦与阿塞拜疆双边经济互动提升至全新高度

哈通社/巴库/7月29日 – 哈萨克斯坦与阿塞拜疆之间的经济合作关系已经提升到了一个新的高度。

哈萨克斯坦驻阿塞拜疆大使阿里穆·巴耶勒日前在巴库会见了阿塞拜疆经济部长米凯尔·贾巴罗夫。

会谈中，哈萨克斯坦大使指出，今年两国之间富有成效的高层互动，已经将两国之间的关系提升到了一个新的高度。

阿里穆·巴耶勒着重强调，哈萨克斯坦政府总理今年6月对阿塞拜疆进行的访问取得了良好的成果。此次访问期间，双方签署了11份双边合作文件，包括建立哈萨克斯坦-阿塞拜疆-格鲁吉亚联合铁路企业，成立关于里海海底光纤通信网络线路的联合企业，以及增加经格鲁吉亚输送至其他地区的哈萨克斯坦石油量等。

米凯尔·贾巴罗夫则表示，在当前动荡的地缘局势下，增强哈萨克斯坦与阿塞拜疆之间的双边经济互动有利于两国自身的利益。部长称，愿意为将在哈萨克斯坦制造的火车车厢输送至阿塞拜疆，以及将阿塞拜疆船舶交付给哈萨克斯坦等业务的开展提供便利。

会谈中，双方都高度关注了实现跨里海多式联运线路，即中间走廊数字化的重要性，认为有必要创建基于单一窗口原则的运输物流系统。

贾巴罗夫建议哈萨克斯坦和阿塞拜疆考虑共同参与里海和其他地区油气项目的可能性。 此外，阿塞拜疆部长还指出了哈萨克斯坦作为可靠的粮食作物生产国和供应商的重要性。

阿里穆·巴耶勒在会晤中还提出了一系列旨在深化哈萨克斯坦和阿塞拜疆之间文化、人道主义和经济合作的倡议。

有必要指出，哈萨克斯坦与阿塞拜疆之间的经贸人文互动在近几年间持续不断的增长，保持着良好的势头。

根据2023年前5个月的结果，哈萨克斯坦和阿塞拜疆之间的相互贸易额较去年同期增长了50%（从1.625亿美元增至2.436亿美元）。

与此同时，年初至今跨里海运输线路（中间走廊）运输量已突破100万吨，同比增长64%。

根据国家元首的指示，哈萨克斯坦准备增加对阿塞拜疆出口，已经列举了一份包含100多种价值超过3亿美元的产品清单，计划使双边贸易额达到年10亿美元。

今年6月，哈萨克斯坦和阿塞拜疆之间的互航航班限额从每周32个航班增加到42个航班。

【编译：木合塔尔·木拉提】