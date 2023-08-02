哈萨克斯坦议会下议院议员代表团访问西安

哈通社/西安/8月2日 —— 据哈萨克斯坦驻中国大使馆消息，7月31日，哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）议员特烈克铁斯·阿达姆别克一行访问西安交大，会见西安交大副校长席光。西安市委外办领事处，西安交大国际处、国际教育学院、经金学院、马克思主义学院、团委及国家技术转移中心负责人及教师代表参加会见及座谈。

特烈克铁斯·阿达姆别克感谢西安交大方面的热情接待。他表示，中亚—中国峰会召开以来，哈中两国的合作越来越紧密。西安既有悠久的历史和深厚的文化底蕴，又有现代化城市的魅力。历史与现代交融，文化与科技并存，共同构成了一个独特的西安。西安交通大学是中国知名高校，未来期待能在更多领域与西安交大进行交流，重点围绕在青年人才培养中亚—中国合作研究与智库建设等方面开展合作。

西安交大副校长席光对特烈克铁斯·阿达姆别克一行的到访表示热烈欢迎。他重点介绍了西安交大的历史沿革、学科建设、校区建设、招生数量和国际教育情况。他表示，人民友好是国家友好的基石，通过文化交流能够推动经贸合作与社会发展。2015年西安交大发起成立了«丝绸之路大学联盟»，至今已有160多所成员高校。他指出，中国—中亚峰会在西安成功召开，六国领导人共同签署了《中国—中亚峰会西安宣言》并通过了峰会成果清单，为各国未来的合作打下坚实基础。希望通过更多的«面对面»交流加强合作，商讨更多合作机会。

会见后，双方代表重点围绕国际留学生教育、哈中经贸合作、产教融合、青年人才培养及智库建设等进行座谈交流并达成初步合作意向。