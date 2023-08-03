哈萨克斯坦希望开发经阿富汗联通巴基斯坦的贸易路线

哈通社/阿斯塔纳/8月3日 – 哈萨克斯塔希望过境阿富汗向巴基斯坦和印度出口产品。

哈萨克斯坦政府副总理兼贸易和一体化部部长塞热克·朱曼哈林3日在首都阿斯塔纳举行的哈萨克-阿富汗商业论坛上表示，哈有兴趣过境阿富汗向其他国家出口商品。

- 当下对于哈萨克斯坦而言，阿富汗被视为联通中亚与巴基斯坦和印度贸易的重要贸易走廊。我们与巴基斯坦的大型物流企业NLC (National Logistics Cell)进行了洽谈，他们与阿富汗企业也保持着紧密的合作关系。- 塞热克·朱曼哈林说。

哈萨克斯坦部长指出，哈方高度赞赏«马扎里沙里夫-喀布尔-白沙瓦»铁路线交通走廊的建设倡议。该线路将为中亚国家与南亚和中东国家持续开展区域间合作创造良好的条件。

- 这也将为经济贸易关系的高速发展带来良好的影响。- 他说。

根据此前报道，哈萨克斯坦正在尝试建立一条穿过阿富汗联通巴基斯坦的公路贸易线路，并已经派出了首批车队前往巴基斯坦。试点线路的往返里程大约为4000公里，途径阿富汗境内。

【编译：木合塔尔·木拉提】