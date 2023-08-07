外交部：哈中互免签制度或年底前生效

哈通社/阿斯塔纳/8月7日 —— 哈萨克斯坦外交部发言人阿伊别克·斯马迪亚尔沃夫7日在例行记者会上表示，哈萨克斯坦与中国之间的相互免签制度还未生效。

-2023年5月17日，哈萨克斯坦与中国在西安签署了相互免签证协议。根据协议的第11条，双方应在相互收到完成其生效所需的国内程序的通知之日起30个日历日后生效。当前，哈萨克斯坦已完成所有国内程序。哈萨克斯坦政府于7月26日签署第612号决议，批准了该协议。与此同时，哈萨克斯坦外交部于7月28日通知了中国外交部。我们将等待中方关于完成内部程序的通知。-斯马迪亚尔沃夫说。

据他介绍，两国之间有关相互免签制度正式生效的信息，届时将在外交部官方网站，以及国内大众媒体上公布。

哈萨克斯坦外交部新闻发言人强调，哈萨克斯坦政府批准该协议并不意味着两国相互免签制度的生效。其正式生效仍需等中方完成国内程序，时间预计会在今年年底以前。

据悉，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫今年5月17日对中国进行国事访问框架下，双方签署了相互免签证在内的23项重要文件。

【编译：小穆】