托卡耶夫总统：科技水平决定国家未来 而我对年轻人寄予厚望

哈通社/阿斯塔纳/8月10日 – 国家元首哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫9日参访了巴甫洛达尔州IT Hub创业技术园，并同当地创意青年人才代表举行了会晤。

IT Hub创业技术园是巴甫洛达尔州集信息教育与高新技术初创企业创意产业开发于一体的综合性技术开发综合体。

在这里，具有创意的年轻IT人才，可以凭借掌握的新技术和信息安全及机器工程领域的新创意，寻找业务合作伙伴，并进一步学习和掌握新的知识。

全区内还开设了《机器人技术》、《平面设计》、《3D原型》等方向的一系列课程，为从学龄儿童到成人的各类人群提供教育。

托卡耶夫总统在视察期间，参观走访了技术园区内的网络和系统管理、3D 原型实验室以及金属激光切割车间，并与园区人员进行了交流。

总统还同园区内的创意青年人才代表们举行了会谈。





- 仅在一个巴甫洛达尔州就有这么多有才华的年轻人。 因此，我毫不怀疑大家将为国家经济的发展做出重大贡献。青年人就应该朝气蓬勃、勤劳机智、富有创造力和进取心。我一直关注年轻人的发展，始终对年轻人寄予厚望。- 托卡耶夫说。

随后，总统与青年人才代表们拍了一张合影，并在青年们带来的合影上签字留念。

【编译：木合塔尔·木拉提】