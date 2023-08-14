政府总理实地视察供热设施工地了解项目进展情况

哈通社/阿斯塔纳/8月14日--政府总理阿里汗·斯马伊洛夫12日前往阿斯塔纳市图兰和东南燃气供热厂以及第三座热电中心的施工现场，了解工程建设进展情况。

目前，第三热电中心的工程已经完成了90%。按照计划，年内将逐步投入使用全部4台燃气锅炉，预计这将使首都发电能力增加440吉卡/时。

阿里汗·斯马伊洛夫特别强调了这个项目的重要社会意义，指出这个项目的实施过程一直受到国家元首亲自监督。

-在即将到来的采暖季，必须确保每台锅炉都能安全投入运营，以保障首都供热需求得到充分满足。市政府应采取一切必要措施，确保按时启动这个设施。-他表示。

随后，阿里汗·斯马伊洛夫参观了图兰燃气供热厂施工现场，该厂将为首都提供约350千兆卡/时的额外热能供应。此外，政府总理还视察了解了东南燃气供热厂的建设情况，该厂供热能力为350吉卡/时，将覆盖伊希姆河左岸地区。

-目前我们已经拥有两台燃气锅炉，新的热电联产中心亦即将投入运行。在即将到来的供暖季，这些设施将为城市提供约1100吉卡/时的热能。计划明年增设燃气锅炉，以充分保障未来首都的供热需求。- 阿里汗·斯马伊洛夫称。

【编译：阿遥】