集安组织成员国将于今秋共同开展缉毒专项行动

哈通社/阿斯塔纳/8月14日--哈萨克斯坦内务部新闻发言人舒格拉·图尔勒别克今天透露，今年9月，集体安全条约组织成员国将共同展开一项缉毒专项行动。

在例行新闻发布会上，舒格拉·图尔勒别克表示，关于由集安组织发起的“渠道拦截”缉毒专项行动筹备会议已于近期在阿拉木图举行。会议决定专项行动将于今年九月在集安组织成员国境内展开，各国打击贩毒主管机构将参与其中。设在打击非法贩运麻醉药品、精神药物及其前体中亚区域信息协调中心阿拉木图总部的国际协调中心，将负责协调各国护法机构互动与共同行动。

她强调，印度、伊朗、中国、蒙古、叙利亚、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦等国的执法机构以及多个国际组织，如欧亚反洗钱与反恐融资小组、联合国毒品和犯罪问题区域办公室、上海合作组织地区反恐机构、独联体国家海关部门负责人委员会，计划派遣观察员参与这次专项行动。

她表示，这次行动的首要目标是阻断新精神活性物质的传播流通，拦截从阿富汗和伊朗流向集安组织成员国的鸦片走私渠道，同时打击跨国贩毒集团的活动，收缴非法流通的武器、弹药和爆炸物等。

她说，会议还对2023年集安组织成员国内贩毒犯罪的最新态势进行了分析。

【编译：阿遥】