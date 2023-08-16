萨莱楚克古城遗址现诺盖-哈萨克时期浴场遗迹

哈通社/阿斯塔纳/8月16日--最近，考古学家在阿特劳州的萨莱楚克遗址发现了一处诺盖-哈萨克时期的浴场遗迹。

据萨莱楚克保护区博物馆总视察员、考古学家阿依别克·图拉尔吾勒介绍，这已经是在古城遗址上发现的第二座澡堂了。

-在萨莱楚克遗址，我们已发现了许多考古宝藏。例如，2005年，我们在乌拉尔河岸悬崖上发现了不完整的浴场遗迹。而最近，我们又找到了第二个浴场。这两个浴场有着许多相似之处。然而，显然这并非公共浴池，而是市民的私人浴室。-他说。

他进一步补充说，公共浴池在金帐汗国繁荣时期非常受欢迎。然而，随着金帐汗国的衰落，公共浴室的服务也逐渐停止。

-这就是我们认为每个富裕家庭都会建造这样一个小浴室的原因。我们推测这次发现的浴池属于诺盖-哈萨克时期。- 阿依别克·图拉尔吾勒说。

他详细描述了这座浴场的构造。浴场分为三个部分，包括更衣室、浴室和炉房。

-更衣室的地板铺设了陶砖，而浴室的地板同样也是陶砖。砖的边缘用白石膏灰泥固定。从地板的边缘到墙壁，砖块都是垂直铺设的。地板中间还设有排水沟，排水孔壁同样使用了陶砖砌筑。而炉房位于更衣室的西侧和浴室的北侧。-他说。

【编译：阿遥】