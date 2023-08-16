政府总理会见俄联邦巴什科尔托斯坦共和国总理纳扎罗夫

哈通社/阿斯塔纳/8月16日--据总理官网消息，政府总理阿里汗·斯马伊洛夫于16日在阿斯塔纳与由俄罗斯联邦巴什科尔托斯坦共和国总理安德烈·纳扎罗夫率领的政府代表团举行了会晤。

会晤期间，双方就贸易、工业、农业、物流、旅游和文化等领域的合作问题进行了深入讨论。

阿里汗·斯马伊洛夫总理指出，截至2022年底，哈萨克斯坦与巴什科尔托斯坦之间的贸易总额约为3.82亿美元，并呈现一定的增长态势。此外，双方进一步扩大双边贸易还有巨大潜力。

阿里汗·斯马伊洛夫还提到，工业合作领域的联合项目数量正在增加。例如，位于库斯塔奈州的“乌拉尔弹簧厂”目前正在实现本土化生产。此外，与“巴什基尔苏打”股份公司合作开展的两个重大项目，总投资约为7.16亿美元，也正在积极推进。

-哈萨克斯坦政府愿意为巴什科尔托斯坦企业实施投资项目提供必要的支持。-政府首脑表示。

安德烈·纳扎罗夫则强调，哈萨克斯坦和巴什科尔托斯坦在多个领域长期保持着紧密的合作，双方的合作仍有巨大的扩展潜力。

-我们看到在哈萨克斯坦方向存在巨大的机遇，这对于巴什科尔托斯坦乃至我们整个国家来说都非常重要。因此，我们希望进一步加强双边关系，培育新的发展方向和发展点。-他说。

【编译：阿遥】