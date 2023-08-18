哈萨克斯坦参展中国-亚欧国际博览会

哈通社/阿斯塔纳/8月18日--据贸易和一体化部新闻消息，8月17日在新疆乌鲁木齐开幕的中国-亚欧商品与贸易国际博览会将持续至21日，哈萨克斯坦的40多家企业参展。

消息称，哈萨克斯坦政府副总理兼贸易和一体化部部长塞热克·朱曼哈林出席国际博览会开幕仪式。

中国新疆自治区党委书记马兴瑞在博览会开幕式上致辞，表示新疆是丝绸之路经济带的黄金走廊，接下来要把丝绸之路的伟大历史转化为行动，翻开丝绸之路历史的新篇章。

哈政府副总理朱曼哈林表示，中国市场是哈萨克斯坦产品的优先市场，哈萨克斯坦支持中国国家主席习近平10年前在阿斯塔纳宣布的«一带一路»倡议。

-今年3月，两国领导人在西安宣布中国和哈萨克斯坦进入了中哈合作新的«黄金30年»。 我们的任务是在未来几年将贸易额增加到 400 亿美元，相信这项任务能够圆满完成。 2022年，双边贸易额达到了创纪录的241亿美元，今年上半年的贸易额则达到了136亿美元。 哈中总贸易额中占比最大的是新疆，超过40%。-他说。

他还表示，马新瑞对阿拉木图的访问为扩大与新疆的合作关系注入了新的动力。今年三月，第二届哈萨克斯坦-中国（新疆）毗邻地区友好合作对话会在阿拉木图举行。对话框架下，双方代表团签署了总价值达5.654亿美元的16项文件。

目前，哈萨克斯坦的农业部门正在研究另外11种农产品对华出口的兽医和植物检疫要求，其中包括马铃薯、甜菜浆、油菜籽、燕麦片、马奶、家禽产品等。

哈萨克斯坦的40多家企业参加了在乌鲁木齐举行的博览会。哈萨克斯坦国家馆内的展品包括：面食类、黄油类、糖果类和果酱类产品，以及蜂蜜、冰淇淋、饮料和葡萄酒、伏特加、谷物、纺织品和珠宝等。

除了哈萨克斯坦之外，欧洲国家、巴基斯坦、乌兹别克斯坦和吉尔吉斯斯坦等其他国家也参加了此次博览会。



【编译：阿依波塔】