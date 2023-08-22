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    09:36, 22 八月份 2023 | GMT +6

    总理会见中国机械进出口公司副总经理

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    Фото: primeminister.kz
    哈通社/阿斯塔纳/8月22日--哈萨克斯坦政府总理阿里汗·斯马伊洛夫会见中国机械进出口(集团)有限公司副总经理赵正祥。

    会谈期间，双方讨论了能源领域联合项目的实施问题。

    政府总理表示，哈萨克斯坦计划在未来几年内完成能源系统整合，充分满足经济和人民对电力的需求。

    斯马伊洛夫介绍说，在这方面，政府通过了共和国电力部门发展概念。

    目前，正在该对现有发电厂进行现代化改造工作，预计到至2027年将投产超过 1700 兆瓦的电力。

    今年，将完成对埃基巴斯图兹GRES-1 1号发电机组的修复工作，这将在即将到来的秋冬季节额外提供500兆瓦的发电量。

    同时，计划在阔科舍套和塞梅市建立新的热电站。

    总理还介绍了其他一系列相关工作，并表示：

    -中国机械进出口有限公司有在哈萨克斯坦投资的经验，我们支持贵公司关于通过参与能源项目来扩大投资范围的意向。

    赵正祥表示，中国机械进出口公司愿在互利基础上开展合作项目，进一步加强已建立的合作。

    -我们与合作伙伴进行了详细的讨论，并得到了金融机构的支持。如果我们能够实施计划中的项目，我们将与当地承包商和供应商签订合同，为哈萨克斯坦的经济发展做出贡献。-他说。

    【编译：阿依波塔】


    标签:
    投资 哈萨克斯坦 哈萨克斯坦与中国 政府 黄金储备
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