塔利班禁止女性游览班达阿米尔国家公园

哈通社/阿斯塔纳/8月28日--塔利班对女性权益的限制举措愈演愈烈。自从该组织于2021年8月重新掌控阿富汗政权以来，已逐步收紧女性的自由，并最近宣布禁止妇女进入班达阿米尔国家公园。

根据英国广播公司（BBC）的报道，塔利班道德部代理部长哈纳菲在上周六深夜宣布，女性将被禁止进入班达阿米尔国家公园。道德部将采取严格措施，包括动用安全部队和神职人员，以确保该命令的执行，以阻止女性进入国家公园。

班达阿米尔国家公园以其壮丽的湖泊和奇特的岩石地貌而闻名，自2009年被指定为阿富汗首个国家公园，并被联合国列为受保护的世界遗产。在2013年，该公园还雇佣了四名女性管理员，成为当时阿富汗现代化进程的重要象征。

这个国家公园一直是阿富汗的热门旅游景点，吸引了众多家庭的前来观光。然而，女性被禁止入内将导致许多家庭无法充分享受这一美景。

哈纳菲声称，对女性来说，前来游览公园并非义务。在巴米扬省，一位伊斯兰教士指出，来自外地的女游客引发了班达阿米尔当地居民的不满和抱怨，他们抱怨有些女游客没有佩戴头巾，而有些佩戴了头巾却佩戴不当。

对于这一限制女性权益的规定，阿富汗女性国会议员索莱曼克尔发表了坚定的声音，表示“我们必将归来”。

国际人权观察组织的官员指出，在“妇女平权日”这一特殊时刻宣布禁止女性进入国家公园，对阿富汗女性的尊重缺失严重。联合国阿富汗人权专员班奈特对这一举措提出疑问，质疑其对于维护阿富汗文化和宗教是否必要。

塔利班持续收紧对女性权益的限制。去年12月，该组织下令禁止女性接受教育，最近又下令关闭女性美容美发院，并禁止女性参加国家大学联考。

【编译：阿遥】