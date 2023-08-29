政府总理视察警务数字化工作

哈通社/阿斯塔纳/8月29日--据总理官网消息，哈萨克斯坦政府总理阿里汗·斯马伊洛夫于28日实地考察内务部总部。

考察期间，阿里汗·斯马伊洛夫深入了解现代犯罪预防和侦查技术的应用情况、警务数字化的整体进展等。此外，他还就即将到来的新学年学校安保措施进行视察。

内务部部长玛拉特·阿赫梅特詹诺夫介绍称，在日常警务工作中不断拓展现代技术应用的范围是国家元首对内务部门明确的首要任务之一。

他提到，自年初以来，在各地警察局应急管理中心电子探头的协助下，已破获了6000起犯罪案件，查处了270万起交通违法行为和31.2万起其他行政违法行为。总体而言，得益于这些措施，今年全国的犯罪率下降了17%。

-事实多次证明，数字化能够提高公共服务部门的工作效率，推动部门效率的提升，减少腐败现象。内务部在各个领域通过数字化取得了显著成效，我们已在全国各地逐步展开这项工作。-阿赫梅特詹诺夫表示。

政府总理还特别关注学校安保工作。他亲自检视了教育机构的实时视频监控系统以及报警按钮向应急控制中心和警务值班室发送求助信号的全过程。

据介绍，目前，这些措施已覆盖全国3654所学校，共有7600所教育机构安装了视频监控，各地视频监控系统相互连接的工作仍在进行中。

此外，阿里汗·斯马伊洛夫还考察了在«数字警务»项目框架内购置新型执法记录仪工作。政府首脑还了解了«保护»系统的特殊功能，该系统有助于警方发现违反交通规则的行为。

同时，阿里汗·斯马伊洛夫还详细了解了加强家暴问责力度措施实施情况、提高移民领域公共服务质量，旨在打击网络诈骗的«网警»项目推进情况等。

另外，政府总理还视察了人事流程自动化、应急管理、保障公共秩序和预防一般犯罪等多个问题。

【编译：阿遥】