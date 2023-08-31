加蓬军事政变：总统遭软禁 联合国秘书长予以谴责

哈通社/阿斯塔纳/8月31日--据法新社报道，就在官方宣布邦戈在周六的总统选举中以 64.27% 的得票率获胜之后，加蓬 24 电视频道的屏幕上出现了十几名士兵的身影。 这些士兵包括共和国卫队成员、总统禁卫军、正规军士兵和警察。

军方认为选举的组织工作 “不符合透明投票的条件”，并谴责 “不负责任的管理”。

他们宣布解散国家所有机构，关闭加蓬边境，“直至另行通知”。

在这场政变之前，这个石油资源丰富的中非国家已被邦戈家族统治了 55 年之久。当地居民迅速走上街头表示对军队的支持，阿里-邦戈本人则在一段视频中呼吁他的 “朋友们发出声音来”。

军方在国家电视台上宣布，2009年接替父亲的阿里-邦戈已被软禁，他“周围有他的家人和医生”，他的儿子努尔丁·邦戈·瓦伦丁因“叛国罪”被捕。

报道称，一系列逮捕行动还针对政权的其他六名高级官员，包括邦戈的参谋长和副参谋长、总统顾问以及加蓬民主党的第一和第二号人物。

另据联合国新闻中心报道，联合国秘书长古特雷斯今天通过发言人发表声明，对加蓬正在发生的政变企图予以坚决谴责，并对周末选举期间可能发生的“严重侵犯基本自由的行为”深表关切。

秘书长发言人杜加里克表示，秘书长正在密切关注加蓬的局势演变。他坚决谴责当前的政变企图，认为这并不是解决选举后危机的途径。