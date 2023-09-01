托卡耶夫总统发表年度国情咨文——《公正的哈萨克斯坦的经济方向》

哈通社/阿斯塔纳/9月1日 – 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫9月1日出席哈萨克斯坦参议院（议会上院）和马吉利斯（议会下院）联席会议，并发表了题为《公正的哈萨克斯坦的经济方向》的国情咨文。

国情咨文全文如下：

尊敬的议员们，我向大家就议会新会期的开启表示祝贺！愿你们背负重任的工作顺利开展取得成功！在春季的选举之后，议会中的党派数量增加了，议员们的结构也发生了明显的变化。

各个政治党派的党团，以及来自单一选区的议员们都积极的投入到了工作当中。他们牵头发起了许多新的法案，果敢的提出了许多实际的问题。在春季，我们的议员们完成了许多工作。

仅仅在不到两个月的时间里，议员们就走访了1200多个定居点，与选民们进行了会面，了解居民的生活和诉求。对于诸位卓有成效的工作，我想要表达最诚挚的感谢。我相信，在新的会期，工作的进度将比此前更加高速。

众所周知，我每年都会在议会新会期开始之时，发表年度国情咨文。如今，这已经成为了一个很好的传统。这是有其特殊意义的。这是因为，正是在此时此刻，权力机关的所有代表都齐聚一堂，未来中期的工作方向将得到明确，具体的指示将被下达，新的任务得到分派。

议会、政府以及其他职能机构将以全新的力度投入工作。一句话总结，这场活动对于国家机器的和谐高效运转具有重要意义。当下，我所提出的许多任务都已经得到了实现，一系列工作正在持续开展当中。

借着这个机会，我想重点谈一谈会直接影响到人民生活质量的一些措施。例如，从2020年开始至今，教师们的工资已经增长了两倍。医护人员的薪水也显著的增加了。如今他们的收入远高于我国的平均工资水平。人们现在还能够支取利用一部分养老储蓄金用于改善住房问题，数以百万计的人因此获益。

在《舒适的校园》项目框架下，新建了400多所学校。在乡村地区，目前正在建设300多座医疗卫生设施。启动了《国家基金——为了儿童》项目，在其框架下，从新年开始孩子们的账户中将汇入资金。

未能得到有效利用，或者非法授予的近800万公顷土地，被收回国有。在这里我所总结的，只是已经落实的工作的一部分而已。事实上，许多工作都得到了落实，未来也将得到持续。

正如大家所了解到的，去年以来，在我们国家开展的大范围的政治改革。仅仅在一年半的时间里，就发生了许多改变。对此，在座的诸位都是见证者，而且积极的为实现改革做出了自己的贡献。

通过实施的各项措施，权力机关之间建立了有效的平衡。国家的管理体系很好的完成了向有影响力的议会的总统制共和国模式的过渡。在我们的国家，《强有力的总统——有影响力的议会——负责任的政府》的概念得到了坚实的巩固。我们需要将《倾听人民声音的国家》原则真真正正的落到实处。在这方面，议会的作用将是独特的。

在人权保障领域，实施了许多重要的步骤。为了巩固公正和法制原则，正在开展大范围的工作。随着公民参与决策过程的机会不断的增加，社会的政治文化正在拥有全新的特征。

不过想要成为一个真正的发达国家，我们的改革不能仅止步于政治领域，而是要将其彻底和全方位的与社会经济改革相互联系起来。当下全球地缘政治态势非常紧张，但即便如此，我国经济的主要领域依然实现了增长。

去年哈萨克斯坦的国内生产总值为104万亿坚戈，吸引外来直接投资280亿美元。这是一个创纪录的指标。

对外贸易额达到前所未有的1360亿美元，其中出口额达到了840亿。我们的外部储备已达1000亿美元。

这首先是我国经济稳定的重要保障。当然，其他国家也没有干坐着，他们也在努力的进取和发展。总而言之，全球经济和国际劳动力市场正在发生根本性变化。

技术竞争非常激烈，到处都存在资源争夺战。气候变化、粮食安全和人口可持续发展已成为最紧迫的问题。可以说，人类历史上前所未有的挑战和剧变的时代已经开始。

在这样重要的时刻，我们的国家完全有潜力取得经济的重大突破。为此，我们必须逐步转向新的经济模式。这项工作，需要我们大胆的实施。最主要的目的，不是实现纸面上的«成就«，而是真实的提升国民的生活水平和质量。

公正、包容和务实——这将成为我国新经济模式的核心。

有效利用国家竞争优势，最大限度地开发生产领域的劳动力、资本、资源、技术等主要要素的潜力——将是哈萨克斯坦经济发展新范式的基础。

新的经济政策将不再设定宏伟的长远目标，而是更注重脚下。这篇国情咨文中安排的任务目标，都必须将在未来的三年内得到完整的实现。对于其中非常复杂的任务，将制订明确的时间表予以推进。

下面我介绍一下即将进行的经济结构性改革的主要内容。

当下最主要的任务——建立强有力的工业基础，并实现我国经济的全面自给自足。因此，我们必须高度重视加工业的发展壮大。我们需要落实多个事关国家命运的项目。实现经济的多元化，将是比过去更加重要的任务。

我们将重点发展金属深加工、油气煤化工、重型工程、铀转化与浓缩、汽车零部件、化肥生产等领域。换句话说，有必要创建一个生产高度加工产品的集群。

哈萨克斯坦的旅游潜力需要得到妥善的开发，这个行业应该与上述领域一样得到重视。遗憾的是，这个重要的行业一直没有得到良好的发展，与其他国家相比，明显存在滞后。

总体上，必须准备一个不少于15个大型项目的明确清单。过去曾经在该领域出现的失误，今后不能重蹈覆辙。必须明确有效的支持项目的措施，并制订实施计划表，同时更好地吸引外国投资者和本国企业参与其中。

在这个工作当中，我们自己的原材料、商品以及人才干部，换句话说，要充分的利用所有的内部资源。我们要通过全新的工业政策，实现向全新的发展范式的过渡。

国家应该与大型企业一道，确保工业生产的所有环节都在我们国内实现。为此，需要采取必要的手段，协调和刺激生产。加工业必须能够以合理的价格获得足够数量的原材料供应。

与此同时，在国家采购中国产产品的比重要进一步增加，并全面启动承购系统。与本国产品制造商签订的承购合同比例必须达到10%以上，也就是每年不低于2万亿坚戈。

去年，我指示引入一种全新的公共采购制度，以消除现行制度中存在的期限长、申诉无休止、缺乏透明度等问题。为此政府制定了一项新法律。应促进预算资金的合理和负责任的使用。

另一方面，新制度要进一步为国内创业提供支持，最重要的是借助预算融资及时解决紧迫问题。要简化和缩短采购流程，确保质量优先、价格优先的原则，即有效防止倾销，并实行程序全自动化。

应通过新的投诉机制和公共监督机构的建立来确保透明度。 因此，三年内本地含量在监管采购中的份额应至少超过 60%。

许多国家当下都在积极采取措施保护内部市场，甚至发达国家也转向保护主义产业政策。

据世界贸易组织统计，我国国内市场保护水平较低，仅有128项非关税措施。因此，我们的贸易政策必须迈出新的、大胆的一步。

国家有义务保护国内生产者，但这不是闭关锁国。我们的经济应该始终对其他国家开放，但同时国家企业的利益应该得到保护。

众所周知，采掘业是哈萨克斯坦发展最好的行业之一。这个行业一直是哈萨克斯坦国家经济发展的支柱，这在未来也将保持下去。

许多金属的价格在国际市场上已达到前所未有的水平。然而，大型生产设施附近的居民们的不满情绪正在增长，他们抱怨环境的恶化，以及自身健康遭受的危害。

采掘业已经发生了多起工人伤亡事故。政府应采取有力的措施，改善企业的技术和环境条件以及医疗保健系统。今后大型生产企业必须每5年进行一次技术和环境审核。这一要求也适用于基础设施建设领域的企业。

要特别重视地质勘探工作。2018年曾经通过里新的立法来管理采掘业，以补充矿产资源基础。然而它并没有完全发挥作用。作为一个资源丰富的国家，我国很长时间以来没有重大的地质发现，这种状况亟待改变。

有必要尽快实现矿业管理体系现代化。在大多数国家，私营企业是该行业的主要推动力。 因此，吸引大量民间投资将有助于在很大程度上释放行业潜力。 这需要灵活的监管和财政条件。

对自费进行地质勘查的投资者，将给予地下资源优先使用权。通过引入全面的国家专业知识，以及实现相关流程的全面数字化，项目审批的条款和程序将大大减少。

政府的任务是到2026年将地质勘探面积从目前的15万平方公​​里增加到至少200万平方公里。优先任务之一应该是开发稀土和稀土金属矿藏，这些矿藏基本上已经变成了«新石油»。能够在这一领域发挥潜力的国家将决定世界技术进步的方向。

今年年底前，我们必须对行业发展有一个全面的愿景。为了支持制造业，我们将免去外国和国内投资者前三年的各类税费负担。这一措施将成为制造业的重要助推力。

对军工业的支持将是另一个重要议题。在发达国家当中，军工联合体对保障国家安全具有关键的作用。确保建立高度本地化的生产周期将能够减少军工业对进口的依赖，这将是一项主要任务。

我们的军队需要配备高科技武器和军事装备，包括装甲车、无人机、现代化轻型武器等。 要强化设备及时修复生产能力，加强对国内企业的支持。

我们拥有适当的物质和技术基础、能力和人员。他们需要相关部门的命令。继续推进现代技术转移和新兴产业本土化 军工联合体发展专项基金将成为国内企业直接资金支持机制。

我们面临着另一个任务——实现农工联合体的真正突破。我国农业发展蕴含的潜力非常巨大，但并未得到很好的释放。在哈萨克斯坦周边，有着对优质食品需求巨大的销售市场。

我国的战略目标是成为欧亚大陆主要的农业中心之一。 如果我们不能实现从初级生产逐步过渡到更高附加值产品的生产，想要实现这个战略将是不可能的。 因此，我们接下来的任务，是要在三年内将农工综合体中加工产品的比重提高到70%。 这将需要修改税收政策，从而刺激加工。行业要实现质的突破，需要大量的大型企业。

为了保住自己的市场，增加出口，我们需要有能够保证交货规模、质量和规律性的企业。因此，有必要促进国内农业企业的整合，并以互利的条件积极吸引跨国公司。

肉类、牛奶和谷物深加工以及工业温室等具有发展前途的领域将是我们予以重点优先关注的方向。与此同时，我们也不应忘记国内农业企业的潜力。北哈州的例子很具有代表性，那里正在建设100多个大型奶牛场。当地养殖户经验丰富，且饲料储备也非常充分。再加上经过验证的国家支持工具的使用，取得了良好的效果。 这一经验应推广到家禽养殖场、蔬菜种植基地、肉牛养殖企业建设中。

支持小农场对于农村发展至关重要，这已经通过《Auyl amanat》计划得到了证明。 其下一阶段的发展不应只是发放优惠贷款，还应积极创造必要条件，推动私营农场之间的相互合作。

农业机械设备的老化已成为一个严重的问题 - 如今这个数字已达到 80%。 因此，农业机械更新率应提高到每年8-10%。 同时，要兼顾国内设备制造商和农民的利益。

在全球竞争日益激烈和商品流动重新调整的背景下，营销政策显得尤为重要。我们必须保持多年来建立的国内外市场地位。政府面临着系统扩大出口市场范围的任务。应采取适当措施向国外推广和出口哈萨克斯坦商品。

现代农业已经成为了一个高新技术产业。决定农民成功的主要因素不再是土地和气候，而是创新解决方案。如果没有现代科学，该行业的状况不仅会停滞不前，而且还会恶化。 应采取措施发展农业科学，最重要的是发展农业科学在农业中的实际应用。

国家农业研究和教育中心必须转变为垂直一体化的农业技术枢纽。

此外，有必要与国际公认的农业科学中心建立全面的科学和务实合作。我们将支持私营科技举措，并根据农业部门的需求调整教育计划。

农作物生产领域的重大改革已经成熟。有必要使作物多样化，增加高利润作物的面积，减少耗水和单一作物的种植。要重点为农民提供国产种子，选育和培育生产性新品种。

解决严重阻碍农工综合体发展的过度价格管制问题十分重要，这方面食品合同公司应发挥更加积极的稳定作用。如有必要，它将进行干预，从而抑制价格上涨。食品企业要协助民间市场建立完善的农产品生产、储存、销售网络。

去年冬天发生的一系列火电厂事故，凸显了多年来积累的基础设施折旧问题。 基础设施落后，直接影响公民的社会福祉，也影响我国工业化的步伐。显然，没有基础设施现代化就不可能实施新的经济模式。在政府正在制定的基础设施计划中，重要的是要找出该行业的所有问题并采取补救措施。

能源安全问题也需要解决。在这方面，应该尽可能依靠自己的资源，其中电力部门将发挥关键作用。 未来5年，将有装机容量至少14吉瓦的新能源项目投产。

今年，埃基巴斯图兹市火电厂第一个机组的重建工作已经完成。该站的所有 8 个单元都将投入运行，这是以前从未发生过的。目前正在进行第二火电站的扩建工作，第三火电站项目也将投入建造。

哈萨克斯坦原则上不应进口电力，依赖邻国。 从所有角度来看，尤其是从国家安全的角度来看，现在发生的事情都是不可接受的。

当然，可再生能源项目的实施仍将继续。水力发电厂的发展值得特别关注。

能源、供热和供水是一个技术上相互关联的单一系统。它必须被视为经济的一个独立的重要部门。目前的方法基本上已经耗尽了自己的力量，当下需要新的解决方案。

有必要重新调账费率政策，引入新的费率标准，吸引投资者的参与热情。有必要为所有自然垄断主体提供5~7年的完整市场费率。

也就是说，只要价格稳定，就可以准确地规划投资，金融机构也可以放心地向企业提供贷款。

与此同时，还需要显著的增加垄断者的责任。将向这个行业引入数字控制工具，扩大公民获取有关费率估算和投资计划实施情况的信息的范围。