国家元首向全国人民发表年度国情咨文

哈通社/阿斯塔纳/9月1日 – 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫9月1日在议会上下两院联席会议上，发表了题为《公正的哈萨克斯坦的经济方向》的年度国情咨文。

国家元首在国情咨文中首先谈及了去年以来在哈萨克斯坦开展的一系列大范围的政治体制改革措施，并指出，哈萨克斯坦已经确立了《强有力的总统——有影响力的议会——负责任的政府》的概念，并在人权保障领域迈出了重要的步伐，为建立公正和法治的社会做出了大量工作。

托卡耶夫总统随之强调，为了成为一个真正的发达国家，在开展政治体制改革的同时，对整个社会经济领域的改革也要同步进行。

- 当下全球地缘政治态势非常紧张，但即便如此，我国经济的主要领域依然实现了增长。去年哈萨克斯坦的国内生产总值为104万亿坚戈，吸引外来直接投资280亿美元。这是一个创纪录的指标。对外贸易额达到前所未有的1360亿美元，其中出口额达到了840亿。我们的外部储备已达1000亿美元。这首先是我国经济稳定的重要保障。当然，其他国家也没有干坐着，他们也在努力的进取和发展。总而言之，全球经济和国际劳动力市场正在发生根本性变化。技术竞争非常激烈，到处都存在资源争夺战。气候变化、粮食安全和人口可持续发展已成为最紧迫的问题。可以说，人类历史上前所未有的挑战和剧变的时代已经开始。在这样重要的时刻，我们的国家完全有潜力取得经济的重大突破。为此，我们必须逐步转向新的经济模式。这项工作，需要我们大胆的实施。最主要的目的，不是实现纸面上的«成就«，而是真实的提升国民的生活水平和质量。 - 托卡耶夫总统说。

国家元首在国情咨文当中，针对加工业和采矿业、国防工业综合体、农业、能源、运输物流、金融、信息技术和数字化、水资源、创意产业发展、中小企业实体支持等方面的支持政策，向政府下达了一系列任务。

此外，托卡耶夫总统还在国情咨文当中，就减少国家对经济的影响、使经济摆脱垄断、修改宏观经济政策、改革税收、预算政策和行政管理体制等提出了许多新的举措。

【编译：木合塔尔·木拉提】