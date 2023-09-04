哈萨克斯坦有意与中国山东省发展农业领域合作

哈通社/阿斯塔纳/9月4日--据哈萨克斯坦农业部新闻处消息，哈萨克斯坦正积极探讨与中国山东省在农业领域的合作机会。哈萨克斯坦农业部长叶尔波勒·卡拉舒科夫与中共山东省委书记林武进行会晤时就此达成共识。

值得注意的是，山东省已经成为与哈萨克斯坦贸易规模排名第四的中国省份，仅次于新疆、北京和甘肃。去年双边贸易额达到20亿美元。卡拉舒科夫表示，这一数字将继续增长，因为哈萨克斯坦已准备好扩大向中国出口优质农产品的规模。哈萨克斯坦有能力将每年的粮食出口量增加至100万吨，并向中国出口冰鲜肉类产品。

不久前，首批1300吨哈萨克斯坦粮食已经通过铁路从阿拉木图运抵济南，促成了中欧班列（齐鲁号）阿拉木图集结中心的揭牌成立。

此外，哈萨克斯坦国有食品公司还与滨州中裕食品有限公司签署了一份备忘录，确认了增加农产品供应的计划。根据该备忘录，哈萨克斯坦将向中国出口20万吨粮食。

会晤期间，双方还讨论了哈萨克斯坦与中国山东省在农业工业综合体领域开展联合科研项目的问题。

卡拉舒科夫向会谈方介绍了哈萨克斯坦农业高等院校教学活动现状以及未来的发展方向。他还强调了促进学术交流、加强教职员工、科研人员和大学生交流实习的必要性。

哈萨克农业研究大学与山东省农业科学院签署了一份备忘录，确认了双方的合作意向，双方计划在种子生产方面进行联合研发。卡拉舒科夫指出，由于中国国内品种的增效作用，这种合作将产生丰富的成果。

卡拉舒科夫再次邀请中国投资者在哈萨克斯坦开设联合加工企业。他表示，哈萨克斯坦政府高度重视农产品加工业的发展，并将继续增加支持力度。

根据统计数据，今年前6个月，哈萨克斯坦和中国的农产品贸易额达到了5.785亿美元，同比增长了72.7%。哈萨克斯坦向中国出口的农产品以谷类和油类为主，而从中国进口的主要是蔬菜和坚果。

【编译：阿遥】