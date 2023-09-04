政府总理会见中国山东省委书记

哈通社/阿斯塔纳/9月4日 —— 据总理官网消息，哈萨克斯坦政府总理阿里汗·斯马伊洛夫4日会见到访的中国山东省省委书记林武。

会谈中，双方就经贸和交通物流领域合作发展问题进行了讨论。

斯马伊洛夫表示，与山东省之间的双边贸易占哈中贸易总额的6%以上。与此同时，哈方有意进一步向中国市场推广其产品，并计划开创新的合作方向。考虑到这一点，开发交通潜力、深化“一带一路”框架内的合作至关重要。

-前一天开通的“中欧班列”首趟回程班列将哈萨克斯坦大麦运往中国，将为此做出贡献。我们有意通过该运输线进一步增加哈萨克斯坦产品的出口量，以及商品品种和服务种类。-他说。

哈萨克斯坦总理强调了在阿斯塔纳举办山东省合作论坛的重要性。

-毫无疑问，该活动将为进一步扩大我们的商界代表团之间的贸易和投资合作创造机遇。-他说。

山东省委书记指出了该地区与哈萨克斯坦之间建立的有效合作关系。他强调，双方在农产品深层加工、贸易和物流基础设施领域的相互合作具有巨大的潜力。

-此次访问，该领域的100多家山东企业来到这里。我们计划签署一系列经贸合作文件。我相信在共同的努力下进一步扩大双边的合作。我们愿意深化企业之间的合作，并落实更多的联合项目。-林武说。

2022年12月，哈萨克斯坦国家铁路公司（KTZ）和中国山东港口集团签署了合作备忘录。根据协议，双方就共同开发集装箱服务和数字产品达成了共识。

【编译：小穆】