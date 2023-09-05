托卡耶夫总统会见央行管理层成员

哈通社/阿斯塔纳/9月5日 – 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫4日在总统府会见央行领导层集体，向央行主要官员介绍了新任央行行长提穆尔·苏莱曼诺夫。总统表示，新任行长在金融经济领域有着丰富的经验，对金融监管机构的活动非常了解。

国家元首对离任的前央行行长哈利姆詹·皮尔玛托夫在任期内的工作予以了肯定与感谢，总统强调，其任内的有效措施保障了哈萨克斯坦的宏观经济和金融稳定。

托卡耶夫总统在会上强调指出，哈萨克斯坦央行当前的主要任务包括继续采取有效手段降低通货膨胀，促进金融科技发展与创新，确保在明年全面实施国家支付系统。

- 我们开展针对确保商业企业获得充足贷款融资支持的工作尚未满一年的时间。我在国情咨文中已经宣布，将继续大力推进这项工作。重要的是找到这个问题的平衡解决方案，积极鼓励引入新方法、工具和机制。应特别关注与国际金融合作以及央行与第三国中央银行和金融机构互动有关的问题。在当前地缘政治形势下，国际金融监管机构对我国金融体系的兴趣日益增强。因此，重要的是找到平衡和有效的方式来建立与他们的良好关系，并确保适当评估国家金融安全的风险和后果。- 托卡耶夫总统说。

哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统对央行管理团队将能够妥善的完成其所肩负的任务表示了信任。

【编译：木合塔尔·木拉提】